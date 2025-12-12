Ilusión tras el telón: así se prepara en el Teatro Real el gran desembarco del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El carromato de la ilusión ya ha desembarcado. Con diez días exactos de antelación antes de que se produzca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, todos los elementos (los bombos, las tolvas, las liras, las trompetas…) que intervendrán han llegado al Teatro Real entre gran expectación. Solo faltan los niños de San Ildefonso, que tampoco tendría ningún sentido meterlos allí aún.

Así, pudimos ver varios camiones en las distintas entradas al Teatro Real, tanto por la puerta principal en la Plaza de Isabel II pero también en el acceso de Felipe V. Son de la empresa Elenco, de Ordax y de la Film Symphony Orchestra: ¿cuál será el que haya traído los majestuosos bombos de la Lotería de Navidad? También hay un furgón policial y ningún entusiasta aún del magno evento nacional de los que hacen cola desde días antes… Falta mucho aún hasta el 22 de diciembre.

Quizá por este viernes lluvioso, otros años los primeros fanáticos (con todo el cariño) se paseaban ya en el pase ante la prensa. Pero sí, estábamos todos los medios por testimoniar, desde los canales autonómicos a los nacionales, sobre el aterrizaje de los míticos bombos, en este acontecimiento que une a los españoles ya sea por ilusión o por terror a que toque a tus compañeros de trabajo y a ti no el Gordo.

Un Gordo que compite en exuberancia con el incremento casi exponencial del mercado inmobiliario pero que sigue indudablemente siendo 'el gran alegrón' si toca y que sale de unos bombos áureos, lustrosos, metálicos y fríos como el champagne con el que brindarías tras ganarlo. Este año la emisión del Sorteo de Navidad es de 3.960 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Es decir, en diez días se repartirán 2.772 millones de euros en premios.

Cinco series más La gran novedad de la Lotería de Navidad 2025 es que se amplía el número de series. La serie es el conjunto formado por un billete de cada número que participa en el sorteo. Cabe recordar que el billete, que consta de 10 décimos, coincide con la serie para un número determinado. En 2025, el sorteo consta de 198 series, cinco series más respecto al sorteo de 2024, según nos ha explicado Eduardo Ovies, subdirector de Recursos Materiales de Loterías del Estado, debido a que se hace a partir de las ventas del año pasado, que fueron muy buenas, para que no se agoten los números. ¿Esto qué implica? La Lotería de Navidad dispone de 100.000 números, 198 series, y a la venta 198 billetes que contienen diez décimos, por lo que el número total de décimos disponibles para un mismo número asciende a 1.980. Es decir, se ponen a la venta 198 millones de décimos (198 multiplicado por 100.000). Y cada serie distribuye en premios 14 millones de euros. Y confirmado, los camiones eran de Ordax. Porque tras recorrer las bambalinas de la ilustre institución de las artes escénicas, musicales y operísticas de España, pasando por la puerta del camerino de la directora de orquesta surcoreana Eun Sun Kim o del tenor estadounidense Michael Fabiano que ahora tienen su ‘Carmen’ en el Real, llegamos a la zona ‘detrás del telón’, un inmenso espacio con receptáculos donde guardar escenografía variada de sus espectáculos y con unos camiones loteros ‘de espaldas’, con el maletero desplegado y unos bombos de fondo refulgentes, inocultables entre tanta caja metálica. 00.37 min Decálogo para no caer en estafas en la Lotería de Navidad Los operarios se afanan en seguir trabajando mientras los cámaras se sitúan y los reporteros ensayan sus entradas. La presentación de lo que algunos llaman la Superbowl española. Primero dispusieron una especie de trípodes de oro, y el primero en salir fue uno de los bombos pequeños. El grandote hubo de sacarlo con cuidado entre 14 trabajadores, muchos solo supervisando y haciendo comentarios que siempre ayuda… o no. Sale justo porque es enorme y está en una plataforma también dorada con sus propias ruedas. Parece una jaula, donde cabe la suerte de un país (o una persona perfectamente). Este bombo grande ocupa el espacio protagonista en el escenario, el que acogerá las 100.000 bolas de los números que participan en el Sorteo. Se fabricó en 2006 y está realizado en una aleación de latón y bronce, con una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilos. El diámetro de la esfera alcanza el 1,58 metros. El bombo pequeño, de premios, es de 1,60 de alto y pesa ‘solo’ 450 kilos.

Las bolas se jubilan También han llegado al Real las 100.000 bolas de los números y las 1.807 de premios (con 1.794 de pedrea). Y también nos han mostrado esas 13 bolas que contienen los premios mayores, los más cuantiosos, entre ellos el popular El Gordo, que repartirá 4 millones de euros por serie. Todas y cada una de las bolas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y con el mismo peso (3 gramos) y el mismo tamaño (18 milímetros). Y ojo, parece que se van a jubilar, porque llevan más de 15 años trabajando y, Ovies, ha comentado que el próximo año “casi seguro habrá unas bolas nuevas”. Y junto a los bombos y las bolas ‘aún no viejas’ también se han dispuesto la tolva, que permitirá transportar las bolas desde las liras hasta el bombo y la trompeta, desde la que saldrán las bolas hasta la copa. Y desde hoy, hasta la madrugada del 21 de diciembre, todos estos elementos permanecerán a 16 metros bajo tierra custodiados por estrictas medidas de seguridad durante 24 horas al día por dos vigilantes propios aparte de la propia seguridad que tiene el Teatro Real para que nada se perturbe. Eduardo Ovies, subdirector de Recursos Materiales de Loterías del Estado, atiende a los medios EFE/Javier Lizón Además, hay un bombo de repuesto del juego titular y otro de repuesto del juego de reserva. En total son cuatro bombos. ¿Y bolas de repuesto? Otro tanto, hay un juego titular y un juego de repuesto. De hecho, hay un titular y un repuesto de cada uno de los elementos del sorteo, ya sean la tolva, las liras, etc. ¿Y de los propios niños de San Ildefonso hay repuestos? “Vienen un montón. No tengo la lista de los niños que van a venir todavía, pero participan unos cuantos. De hecho, a algunos les toca repetir bombos seguramente”, nos cuenta Ovies. Y así, la noche del 20 al 21, volverán a ascender estos bombos desde el subsuelo, seis pisos de altura hasta hacia arriba, hasta el escenario de nuevo, con el decorado y los mismos bombos probados en todas sus combinaciones (titular y reserva) para hacer el ensayo general y, también ya, con los niños de San Ildefonso (que en la residencia-internado llevan ya casi un mes preparándose). Y, por fin, un día después, el 22 de diciembre, el gran sorteo... Y la Navidad, que empezará a rodar.