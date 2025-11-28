RTVE distribuirá la señal institucional de la Lotería de Navidad 2025

RTVE producirá y distribuirá gratuitamente, por sexto año consecutivo, la señal del Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre a todos los medios que lo soliciten. La colaboración de RTVE y Loterías tiene como objetivo garantizar el acceso a la información del sorteo a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación. Como cada año, la Corporación hará un gran despliegue para ofrecer en directo el sorteo e informar sobre los premios.

Televisión Española realizará la distribución de la señal pool del sorteo sin coste.

A las televisiones, RTVE les facilitará la señal institucional, en directo, por conmutación desde Torrespaña. En cuanto a los medios digitales, estos podrán acceder a la señal pool exclusivamente a través del código embebible de RTVE.es o YouTube de RTVE. A las agencias de noticias RTVE les facilitará la señal pool única y exclusivamente para su distribución a las televisiones y sin contraprestación económica de terceros. Asimismo, ofrecerá la señal limpia de la minicámara con las bolas de los premios mayores.

Radiotelevisión Española facilitará las instrucciones correspondientes a los medios interesados en su difusión en los siguientes correos:

PARA TELEVISIONES

intercambios.informativos@rtve.es

PARA SOLICITUD DE CÓDIGO EMBEBIBLE (medios digitales y YouTube)

produccion_rtve_digital@rtve.es

PARA RESOLVER ASUNTOS TÉCNICOS DE LA SEÑAL DEL CÓDIGO EMBEBIBLE

begona.esteban@rtve.es