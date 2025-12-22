Raquel, la histórica lotera de Madrid que se jubila "por la puerta grande" tras vender el segundo premio

El 22 de diciembre no es solo una fecha señalada por el sorteo de la Lotería de Navidad. También es el cumpleaños de Raquel Méndez, quien lleva 14 años tras el mostrador de la histórica administración número 16 de Madrid, una de las más antiguas de Madrid.

Raquel no se podía imaginar un regalo mejor que repartir íntegro el segundo premio del sorteo, el 70.048. Pero es que, además, esta es su última campaña de la Lotería de Navidad, ya que se jubila al final de mes. Lo hace "por la puerta grande", cuenta, tras vender las 198 series de este número y haber repartido potencialmente 247,5 millones de euros, —siempre que no se haya devuelto ningún décimo—.

"Es una suerte tremenda jubilarse dando un premio, aunque esperaba el Gordo", dice entre risas y con una botella de cava vacía en la mano. Es la primera de las varias que irán cayendo en una jornada muy especial para la céntrica administración madrileña, situada en la calle Barquillo, a pocos pasos de instituciones como el Banco de España, el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes o el Cuartel General del Ejército de Tierra.

Inaugurado en 1889, este establecimiento ha pasado por varias manos y distintas ubicaciones. Con sus actuales dueños no había repartido premios grandes en Navidad hasta que el año pasado vendió parte del primer premio de El Niño, el 94.974. Pero la suerte ha llegado de verdad este año. Las 198 series se han repartido, sobre todo, explica Méndez, a varias empresas e instituciones, y también a visitantes y vecinos de toda la vida del barrio de Chueca, donde se encuentra el establecimiento.

"Estar juntos con la familia es nuestro premio" Aunque ella no posee ninguno de los décimos ganadores, tiene la fortuna no solo de repartir tantos millones, sino de celebrarlo con su familia. A la administración se han acercado al poco de conocer la buena noticia su hija, su yerno y sus dos nietos, que viven en Bruselas pero están en España para pasar con ella las Navidades. "Tengo la suerte de celebrar el cumpleaños con estos dos soles", dice, señalando orgullosa a sus dos nietos, Diego y Eric. "Estoy muy contento por ella, es su cumpleaños, se jubila... Le falta el premio, pero estar juntos con la familia es nuestro premio", asegura Diego, de 16 años. Está empapado de champán -la segunda botella de la mañana- y muestra una sonrisa de oreja a oreja. Tienen muchos motivos para celebrar y, por suerte, ya tenían un plan previsto para hacerlo antes de este día. En unos meses harán, abuela y nietos, el Camino de Santiago para inaugurar su etapa de jubilada. Los nietos de Raquel Méndez, Diego y Eric, celebran que su abuela haya vendido el segundo premio de la Lotería de Navidad EFE/Mariscal