La Lotería de Navidad 2025 aumenta la venta de décimos para repartir 70 millones de euros más que el año pasado

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Este incremento ha sido anunciado por el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo, celebrada en la Real Casa de la Moneda en Madrid.

01.20 min "El sorteo que nos une", con más series de cada número

Los premios se sortearán el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Una fecha clave en el calendario navideño. Cuando decimos que es "el sorteo que nos une, estamos describiendo un fenómeno social que se siente y se aprecia en nuestras calles y plazas, y que es motivo de celebración colectiva", ha subrayado el presidente de Loterías.

Más series y más reparto económico Durante el acto, Jesús Huerta ha detallado el aumento en la emisión para el sorteo de 2025. Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, lo que configura una emisión de 198 series, cinco más que en el año anterior. Cada una de estas series consta de 100.000 números, elevando el total emitido a 3.960 millones de euros. De este importe global, el 70% se destinará directamente a premios, lo que permite que la bolsa total a repartir alcance los 2.772 millones de euros, 70 millones más que en la edición anterior. “Estamos colaborando a redistribuir la riqueza, corregir las desigualdades y hacer más accesible el deporte“ Huerta ha recordado que este sorteo "es marca España desde el siglo XVIII" y que "aporta un beneficio al conjunto de la ciudadanía" por tratarse de una empresa pública sin ánimo de lucro, cuyos beneficios van a las arcas del Estado. "Esto nos legitima ante la ciudadanía", ha apuntado tras recordar que a través de la responsabilidad social corporativa de Loterías están colaborando para "redistribuir la riqueza, corregir las desigualdades y hacer más accesible el deporte". Huerta ha apuntado que durante el año pasado han ayudado a más de un millón de personas vulnerables. 01.16 min Cómo compartir lotería de Navidad con seguridad

Mismo precio, mismos premios El presidente de Loterías ha explicado que la petición del aumento del precio del décimo, acompañado del incremento de la cuantía de los premios que se ha publicado en los medios, "no ha salido de Loterías" sino que "son opiniones de un grupo de loteros". También se ha mostrado receptivo al decir que desde la empresa pública, y sin ánimo de lucro que preside, "siempre escuchamos". Los loteros advierten de que la viabilidad de su negocio "corre peligro": uno de cada dos ha perdido beneficios este año Á. CABALLERO Este año se mantiene el precio del décimo en 20 euros, lo mismo que los importes de los principales premios para esta edición. El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, otorgará 4 millones de euros por serie. Por su parte, el segundo premio ascenderá a 1.250.000 euros por serie, y el tercero se situará en 500.000 euros por serie. Además de estos grandes premios, el Sorteo distribuirá dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios, dotados con 60.000 euros por serie.

"Los décimos no pueden ser alterados" Un billete con un quinto premio enmarcado y no cobrado protagoniza la campaña de esta edición. Preguntado por la validez del billete al tener una dedicatoria escrita con rotulador negro en la parte posterior del décimo, el presidente de Loterías ha recordado que "los décimos no pueden ser alterados" aunque también ha puesto el ejemplo de las administraciones de lotería que ponen su sello en la parte trasera. "Lo que impera es el sentido común", ha explicado ante los medios. La presentadora del acto, Sandra Daviú, ha apuntado que "es más seguro escribir en una servilleta o en un sobre". Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: los sentimientos que se esconden detrás de cada décimo RTVE.es Jesús Huerta también ha explicado que este año han gastado "algo menos que el año pasado" en la campaña publicitaria. La edición de 2025 ha costado 749.000 euros mientras que la del año anterior estuvo en torno a los 800.000. En lo que se refiere a la venta de Lotería de Navidad en verano, las cifras son ligeramente superiores porque "la venta media normalmente está en torno al 10% y este año se sitúa entre el 11% y el 12%". Aunque Huerta ha dejado claro que no hay que "echar las campanas al vuelo" porque en realidad "cuando más se vende es en las tres últimas semanas".