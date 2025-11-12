Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: los sentimientos que se esconden detrás de cada décimo

"Hay tantas historias como décimos", le dice una lotera a la protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2025 cuando esta le pregunta si se acuerda de la persona que compró un décimo premiado 30 años atrás. Este es precisamente el centro del spot: las historias personales que se esconden detrás de cada billete, esos sentimientos hacia nuestros seres queridos que se expresan a través de cada décimo que compartimos con ellos.

La historia, en forma de cuento navideño detectivesco, comienza unos días antes, cuando la protagonista y su pareja compran un décimo enmarcado en el puesto de un mercadillo de antigüedades. "¿Por qué enmarcarían un décimo?", se pregunta ella, y descubre en internet que estuvo agraciado con un quinto premio en 1995.

Es entonces cuando se da cuenta de que el propietario nunca acudió a cobrarlo, y decidió conservarlo como un preciado recuerdo. A partir de entonces, obsesionada por la historia que se esconde detrás, se dedica a intentar descubrir por qué motivo desistió del dinero y prefirió mantener el décimo. Pero para resolver el rompecabezas, tiene que encontrar al propietario.

Su labor investigadora le lleva primero al despacho de lotería donde se vendió el décimo, aunque allí comprende que por esa vía es imposible avanzar en sus pesquisas. Entonces, decide desenrollar la madeja por el principio y acude al puesto de antigüedades donde lo adquirió y, esta vez sí, comienza a tirar del hilo correcto, que le lleva hasta una dirección.

Allí se encuentra con un joven de aproximadamente 30 años —la edad no se menciona, pero es fácil de deducir—, la madre y el abuelo de este, que inmediatamente se revela como la persona que está buscando. "Pensaba que lo había perdido", dice el anciano cuando ve el billete. Y entonces se desvela el misterio. El abuelo saca el décimo del cuadro, le da la vuelta y muestra las palabras ocultas en su dorso, escritas a mano por su hija también allí presente: "Felicidades, papá, vas a ser abuelo". "Era el anuncio de que venías, ¿cómo iba a cobrarlo?", le dice a su nieto con ternura, y a su hija: "A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí, el gordo".

Aquí puedes ver la versión corta del anuncio de la Lotería de Navidad 2025: