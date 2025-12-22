Las mejores imágenes del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha arrancado a las 09.08 horas de esta mañana en el Teatro Real de Madrid, donde se está viviendo una jornada de ilusión y de nervios ante los 2.772 millones de euros que se repartirán en premios.

Ha sido el premio más madrugador, cantado por Samanta Fuster y Ángel Abaga a escasos 20 minutos de que empezase el sorteo.

Una mujer celebra el segundo premio en la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo, en Madrid EFE/Mariscal

Poco a poco, se van conociendo quiénes son los premiados , que no dudan en salir a celebrarlo en cuanto se enteran de que la suerte les ha caído a ellos. Muchos deciden acudir a las administraciones de lotería que han repartido suerte, como esta de la calle Barquillo 10 Madrid, donde ha caído íntegro el segundo premio: El 70.048 . A la derecha de esta foto, Raquel, una mujer que celebra doble por ser agraciada y por cumplir años.

Los niños de San Ildefonso esperan tener la suerte de poder cantar alguno de los premios AP Photo/Manu Fernandez

Desde primera hora, se vive un ambiente festivo en el teatro, cuyas puertas se han abierto a primera hora de la mañana. Impacientes estaban, especialmente, los aficionados que año tras año se congregan en las inmediaciones del Palacio Real para ser los primeros en entrar.

Un niño del Colegio de San Ildefonso, canta el 70.048 segundo premio de la Lotería de Navidad. Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso han sido los encargados de inaugurar, un año más, este sorteo al comenzar a extraer y cantar ya las primeras bolas ante un escenario lleno, y bajo la atenta mirada del notario. Son cuarenta los niños que van a cantar y extraer los números premiados.

Horas, incluso días, de cola

Cientos de personas han hecho cola durante estos días para acceder este lunes 22 de diciembre al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real, que ha abierto sus puertas al público alrededor de las 7.35 horas. Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas.

Los primeros en acceder al Real han sido algunos de los asistentes que cada año permanecen como parte de la escena. Juan Manuel López, conocido como El Obispo de la Lotería, ha descolgado sus sagradas vestimentas para llamar a la suerte, acompañado de su propio equipo de ayudantes.

Juan Manuel López, conocido como el 'obispo' de la Lotería de Navidad, posa para EFE tras acceder al patio de butacas del Teatro Real. EFE/Chema Moya

También ha entrado Jesús Ruiz, el conocido como el Papa de Novales, que recaló en Madrid el 14 de diciembre para asegurarse de que nadie le quitara el primer puesto en la cola. Ese sitio se lo ha cedido a su madre, Josefa Gómez, Pepa, una cántabra de 83 años que escuchará de cerca los cánticos de los niños de San Ildefonso.

Jesús Ruiz (i), el obispo de la lotería de León, que empezó el domingo a hacer cola en el Teatro Real para ser el primero en entrar al sorteo de Navidad. EFE/Chema Moya

Manoli Sevilla, de 89 años, tampoco ha faltado a la cita, y compartirá platea con personajes de esta siempre dantesca escena, como Don Quijote, que llegó al coliseo madrileño el pasado 15 de diciembre.

Antes de la apertura de las puertas, el público ha amenizado la espera cantando, bailando o tomando chocolate con churros para hacer frente al frío madrileño. Este lunes la capital ha amanecido con 1 °C.

El Don Quijote de la Lotería posa en el Teatro Real antes del inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad que repartirá 2.772 millones de euros en premios. EFE/Chema Moya

Entre los villancicos del público también se ha escuchado algún cántico en tono bromista que instaba a la seguridad del Teatro Real a abrir las puertas. "Que abran ya, que el público se va". Algunos asistentes, que llevaban esperando a los aledaños del Teatro Real desde hace horas -e incluso días- han aprovechado los momentos previos a que empezase a girar el bombo para echar una siesta.

Asistentes visiblemente cansados en el patio de butacas del Teatro Real para asistir al tradicional Sorteo Extraordinario de Navidad. EFE/Chema Moya

Existe una fecha que no figura en el calendario litúrgico de los españoles, pero que se celebra como un ritual que reúne a lo mejor del costumbrismo nacional frente al escenario del Real: el 22 de diciembre. Este es el día en el que los bombos, las bolas de madera y los niños de san Ildefonso son el centro atención, pero algunos pelean por ese foco desde las gradas.