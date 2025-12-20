Nervios e ilusión entre los niños de San Ildefonso antes de la Lotería de Navidad

Rosario, Alice, Piero y Estefanía no hablan estos días de sus habituales juegos o de las tareas del colegio. Sus conversaciones en la Residencia de San Ildefonso, en Madrid, giran en torno a no ponerse enfermo y a mantener la voz intacta para poder cantar el lunes muchos "miiiil euros" y, si la suerte se fija en ellos, el Gordo de la Lotería de Navidad.

"Le he pedido a un monitor que me preste algo para proteger mi garganta", asegura uno de los niños. Otra de las pequeñas está abusando estas semanas de la cebolla y la miel. Remedios caseros que contribuyen a controlar los desajustes vocales, pero también el pánico escénico.

Chema García, educador social, justifica que los pequeños tienen que agarrar una bolita que "casi no se ve con todos los focos, los nervios y el escenario".