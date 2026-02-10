'Sanitat', aquest dimecres a 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que sobre la vida quotidiana. El sisè episodi reflexiona sobre el sistema públic de salut
- Dimecres, 11 de febrer, a les 23:15 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres, 11 de febrer, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'aquesta setmana analitza la salut com un dret universal, però assenyala que no tothom pot cuidar-se en igualtat de condicions.
En aquest sisè episodi, titulat 'Sanitat', 'I tu què faries?' posa sobre la taula els hàbits saludables com un debat de classe i qüestiona fins a quin punt la salut és realment un dret garantit per a tothom. Fumar, beure, menjar bé o fer esport no afecten totes les persones de la mateixa manera, ni tothom té les mateixes condicions per cuidar-se. El programa planteja així un dilema central: on acaba la responsabilitat individual i on comença la responsabilitat col·lectiva?
Al llarg del capítol, el debat gira entorn del paper de l’Estat en la promoció de la salut: ha d’intervenir per prohibir certes conductes o hauria de limitar-se a persuadir i informar? La pregunta final porta el debat al límit i convida l’espectador a posicionar-se: es mereix més un pulmó una persona que no fumi que un fumador? Un dilema que convida a reflexionar sobre justícia, igualtat i drets en un sistema sanitari públic.
