'I tu què faries?' arriba aquest dimecres, a La 2Cat, amb Patrick Urbano al capdavant
- Un programa que planteja dilemes que travessen la vida quotidiana. El primer episodi reflexiona sobre impostos i serveis públics
- Dimecres, 7 de gener, a les 23:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La 2Cat.
Dimecres, 7 de gener, La 2Cat estrena el nou programa 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop. El capítol d'estrena se centra en els impostos.
'I tu què faries?' recorre qüestions que travessen la vida quotidiana a través de converses sinceres i mirades molt diverses, explorant grans dilemes sense consignes ni respostes tancades. Es mostra com allò que sembla teòric pot tenir un impacte directe en la vida de cadascú.
Al llarg del programa es plantegen dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Entre aquests, s'hi troben diverses situacions, com descobrir un vídeo d'assetjament al telèfon del teu fill, decidir qui té més dret a un trasplantament de pulmó entre un fumador i un no fumador o valorar si s'han de publicar els noms i les cares dels pederastes. Les situacions presentades mostren com la por, la desigualtat, la incertesa i les conseqüències de les accions quotidianes poden posar a prova els nostres valors i decisions.
En el primer episodi de la temporada 'Impostos' s'aborden temes com la justícia fiscal, la corrupció i la solidaritat a través d'un dilema concret: si poguessis no pagar impostos pels serveis que no utilitzes... ho faries? Per debatre-ho, el programa compta amb els convidats Ferran Cavallero, Joan Burdeus, Maria Vila, Oriol Farres i Xavier Martínez.
El capítol planteja com tothom vol serveis públics de qualitat, però ningú vol pagar més, i obre un debat sobre economia i moralitat: és legítim pagar menys si el govern gestiona malament? Si pagues més que el del costat, ets solidari o ingenu? El programa convida l'espectador a posar-se en la pell de cada situació i a reflexionar sobre les decisions pròpies.