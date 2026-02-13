La 2Cat ofereix la 'Guerra de comparses' del Carnaval de Vilanova
RTVE Catalunya ofereix la possibilitat de seguir aquest esdeveniment a La 2Cat el diumenge 15 de febrer a partir de les 11:30 h. També estarà disponible a RTVE Play Catalunya.
El pròxim diumenge 15 de febrer, La 2Cat emet la 'Guerra de comparses' del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, un dels més tradicionals de Catalunya. Una festa en què la ciutat es transforma, canvia de color, d’aroma i de cara: milers de 'comparsers' i 'comparseres' surten al carrer per saltar i ballar amb totes les xarangues i grups de música que els acompanyen. Els espectadors podran seguir la jornada per La 2Cat i RTVE Play Catalunya a partir de les 11:30, amb l'inici de la Primera guerra infantil a la Plaça de la Vila.
La retransmissió dels diferents actes del Carnaval de Vilanova són a càrrec del Canal Blau, en col·laboració amb La Xarxa i RTVE Catalunya. La 2Cat connectarà amb el seu senyal el pròxim diumenge amb l'objectiu d'oferir als espectadors la tradicional 'Guerra de comparses' en directe. L'acte estarà presentat per Joan Ignasi Gómez (@txatxigomez).
Vilanova i la Geltrú és famosa pel seu Carnaval, declarat Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 2010. Organitza aquesta festa de Carnestoltes per FAC, la Federació d'Associacions pel Carnaval, l’entitat que coordina totes les entitats vilanovines vinculades amb l’organització dels actes.
Un dels moments més esperats d'aquest Diumenge de Carnaval és la 'Guerra de comparses', que tindrà lloc a la Plaça de la Vila i al ritme de la Banda de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. Les entitats que hi participen són: l'Agrupació de Balls Populars, El Drac de la Geltrú, L’Endimari, Can Sandàlia, Colla de Geganters de Vilanova, Els Boters de Mar, Confraria de Pescadors, Can Pistraus, La Medusa, La Unió Vilanovina, La Puput, TotSiVal, Mala Mar, AV La Geltrú, AV Molí de Vent, AV Sant Joan, El Sarau, Els Indianus, La Roma Roja, Bordegassos de Vilanova i Can Campana.
El punt àlgid de la celebració arriba el Diumenge de Carnaval, enguany el pròxim 15 de febrer, amb les 'Comparses'. En aquest tradicional ball, els participants van en parella: el noi porta barretina i la noia vesteix el tradicional mantó de Manila. Entren tots plegats a la Plaça de la Vila, amb el rere fons sonor del pas doble 'Turuta', per donar pas a la batalla més dolça del món, la 'Guerra dels caramels'.
