'Punts de vista' celebra Carnestoltes i Sant Valentí
- El programa cultural de RTVE Catalunya farà un repàs als millors moments de la final del Benidorm Fest
- Dissabte 14 de febrer, a les 14:20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias ofereix un capítol farcit d’activitats de Carnestoltes, de les festes de Santa Eulàlia i fins i tot de Sant Valentí. La col·laboradora Rita Roig presenta el calendari cultural del cap de setmana en la secció 'Imperdibles', mentre que la col·laboradora Cristina Sala porta la secció 'Petons famosos' amb motiu del dia de Sant Valentí. Per acabar, Víctor Clarés repassarà els moments més destacats de la final del Benidorm Fest.
El pròxim dissabte 14 de febrer, 'Punts de Vista' fa un repàs a l'actualitat cultural de la mà de la col·laboradora Rita Roig, que acosta la secció 'Imperdibles' amb el calendari de cap de setmana. Hi destaquen la rua de Carnestoltes de Solsona, el Festival de Poesia de Girona i 'La inesperada', el festival de cinema de no-ficció que se celebrarà a Barcelona entre el 19 i el 22 de febrer.
Per altra banda, la col·laboradora Cristina Sala fa un recull dels 'Petons famosos' en el context de la celebració de Sant Valentí. Així, el programa destaca la feina de prestigiosos pintors com René Magritte, Gustav Klimt i, fins i tot, d'autors més moderns com en TVBoy, artista urbà, que ha convertit el petó en una de les seves imatges icòniques als murs de Barcelona. En ells, l'italià ironitza amb el bes entre personatges públics enfrontats, com ara Sánchez i Puigdemont o Pablo Motos i Broncano.
Per acabar, no podia faltar l'actualitat musical. El col·laborador del programa Víctor Clarés repassarà els moments més destacats de la final del Benidorm Fest i el comentarà el darrer videoclip de Rosalía 'Sauvignon Blanc'.
