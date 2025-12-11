Mònica Pérez i Jordi Ríos, a 'Punts de vista'
- El programa també rep l'humorista Marc Sarrats i, a més, repassa l'actualitat i l'agenda cultural, i les millors sèries de la setmana
- Dissabte 13 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', l'espai cultural presentat per Tània Sarrias, compta aquesta setmana amb l'actriu Mònica Pérez i l'actor i imitador Jordi Ríos, que protagonitzen l'obra de teatre 'Cunyades', i també amb l'humorista Marc Sarrats que presenta 'Vaques flaques'. A més, el programa inclou la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Agnès Batlle i Clàudia Rius, i les seccions de Paula Hergar i Rita Roig.
Aquest dissabte, Tània Sarrias entrevista l'actriu Mònica Pérez i l'actor i imitador Jordi Ríos, per parlar de l'obra de teatre 'Cunyades', que protagonitzen juntament amb Míriam Tortosa i Fermí Fernández . La comèdia, que ja fa quatre temporades que omple diverses sales de Catalunya, es podrà veure al Teatre Gaudí del 18 de desembre al 2 de gener.
El programa també rep la visita del guionista i humorista Marc Sarrats, que presenta 'Vaques flaques', el seu propi monòleg. Es tracta d'una funció carregada de sàtira i ironia, que proposa maneres d'encarar un cúmul de crisis que podrien portar a un futur apocalíptic. El Teatre Borràs de Barcelona acollirà la funció en tres dates úniques: el 19, 20 i 21 de desembre.
D'altra banda, una setmana més, 'Punts de vista' es manté lligat a l'actualitat amb l'espai habitual de 'Tertúlia', aquest dissabte a càrrec de la periodista Agnès Batlle i la periodista cultural Clàudia Rius. Amb elles es tractaran temes com la guerra per la propietat de Warner Bros i l'entrega dels Premis Nobel 2025.
Per acabar, no falta a la cita l'experta en sèries del programa, Paula Hergar, que porta un recull de les millors recomanacions del sector; i la periodista Rita Roig que repassarà aquells plans culturals imprescindibles.