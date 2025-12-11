Enlaces accesibilidad
Mònica Pérez i Jordi Ríos, a 'Punts de vista'

  • El programa també rep l'humorista Marc Sarrats i, a més, repassa l'actualitat i l'agenda cultural, i les millors sèries de la setmana
  • Dissabte 13 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Tània Sarrias, al plató del programa 'Punts de vista' de La 2Cat
Tània Sarrias, presentadora de 'Punts de vista' JOSEP ECHABURU
Comunicació - RTVE Catalunya

'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.

'Punts de vista', l'espai cultural presentat per Tània Sarrias, compta aquesta setmana amb l'actriu Mònica Pérez i l'actor i imitador Jordi Ríos, que protagonitzen l'obra de teatre 'Cunyades', i també amb l'humorista Marc Sarrats que presenta 'Vaques flaques'. A més, el programa inclou la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Agnès Batlle i Clàudia Rius, i les seccions de Paula Hergar i Rita Roig.

Aquest dissabte, Tània Sarrias entrevista l'actriu Mònica Pérez i l'actor i imitador Jordi Ríos, per parlar de l'obra de teatre 'Cunyades', que protagonitzen juntament amb Míriam Tortosa i Fermí Fernández . La comèdia, que ja fa quatre temporades que omple diverses sales de Catalunya, es podrà veure al Teatre Gaudí del 18 de desembre al 2 de gener.

El programa també rep la visita del guionista i humorista Marc Sarrats, que presenta 'Vaques flaques', el seu propi monòleg. Es tracta d'una funció carregada de sàtira i ironia, que proposa maneres d'encarar un cúmul de crisis que podrien portar a un futur apocalíptic. El Teatre Borràs de Barcelona acollirà la funció en tres dates úniques: el 19, 20 i 21 de desembre.

D'altra banda, una setmana més, 'Punts de vista' es manté lligat a l'actualitat amb l'espai habitual de 'Tertúlia', aquest dissabte a càrrec de la periodista Agnès Batlle i la periodista cultural Clàudia Rius. Amb elles es tractaran temes com la guerra per la propietat de Warner Bros i l'entrega dels Premis Nobel 2025.

Per acabar, no falta a la cita l'experta en sèries del programa, Paula Hergar, que porta un recull de les millors recomanacions del sector; i la periodista Rita Roig que repassarà aquells plans culturals imprescindibles.

Paula Hergar, col·laboradora del programa 'Punts de vista' de La 2Cat, al plató

Paula Hergar, col·laboradora de 'Punts de vista' JOSEP ECHABURU

