Ivan Labanda i Ana San Martín, a 'Punts de vista'
- Els actors visiten el programa per presentar els musicals 'Tootsie' i 'El Fantasma de l'Òpera', respectivament, que triomfen a la cartellera de Barcelona
- Dissabte 29 de novembre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana l'actor Ivan Labanda i l'actriu Ana San Martín. El programa també compta amb la 'Tertúlia' d'actualitat cultural, a càrrec de Carme Canet i Marta Vilageliu, i, per acabar, les seccions d'Isabel Ojeda i Rita Roig.
Aquest dissabte, Tània Sarrias entrevista l'actor Ivan Labanda, que protagonitza el musical 'Tootsie', una aclamada comèdia basada en la pel·lícula de 1982, que es pot veure per primera vegada a Espanya, al Teatre Apolo de Barcelona. També visita el plató l'actriu Ana San Martín per presentar el musical 'El Fantasma de l'Òpera', inspirat en la novel·la de Gaston Leorux de 1910 i que es pot veure al Teatre Tívoli fins al febrer.
El programa es manté lligat a l'actualitat amb les tertulianes de la setmana, la periodista i actriu Carme Canet i la periodista cultural Marta Vilageliu. Amb elles es tractaran temes com la revenda d'entrades de concerts massius i el nou Museu Carmen Thyssen BCN. També parlaran de grans il·lustradores catalanes que han marcat generacions, arran del Premi Honorífic de la Federació d'Ateneus de Catalunya que ha rebut Roser Capdevila.
Per acabar, la col·laboradora Isabel Ojeda porta una secció dedicada al fenomen de la immigració; mentre que la periodista Rita Roig ofereix, com cada setmana, una selecció de plans culturals imprescindibles.