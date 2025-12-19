Les recomanacions del cap de setmana de La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista la diputada d'Aliança Catalana Sílvia Orriols i 'Punts de vista' rep Lluís Miñarro, Emma Suárez i Joanna Pardos
- Diumenge, 'Calidoscopi' i 'Va de verd' estrenen capítol, i Elsa Anka visita 'Noms propis'. A més, aquest cap de setmana, doble cita amb el futbol femení, en català
- Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat proposa una programació cultural, informativa i d'entreteniment per a tots els gustos i tota la família. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista la diputada d'Aliança Catalana Sílvia Orriols i 'Punts de vista' rep el director, guionista i productor Lluís Miñarro i l'actriu Emma Suárez. Diumenge, el programa 'Calidoscopi' se centra en la feina; la presentadora, actriu i model Elsa Anka visita 'Noms propis'; i 'Va de verd' visita la Festa del Tomàquet del Bages. A més, dissabte i diumenge, retransmissió en català de dos grans duels de vuitens de final de la Copa de la Reina.
Dissabte: l'actualitat parlamentària i cultural
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, compta amb la diputada Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, en l'últim programa de l'any. 'Aquí parlem', que també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana, tornarà després de les vacances de Nadal.
11:00h a La 2Cat i a les 20:30h al Canal 24 horas
'Punts de vista', l'espai cultural presentat per Tània Sarrias, acomiada l'any amb el director, guionista i productor Lluís Miñarro i l'actriu Emma Suárez, que presenten la pel·lícula 'Emergency Exit'; i també amb Joanna Pardos, directora del documental '#SeAcabó: Diario de las Campeonas'. A més, la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Ana Polo i Maria López, i les seccions de Cristina Sala i Rita Roig.
14:25h a La 2Cat
Diumenge: joies d'arxiu, entrevistes i plantes
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi' Laura Vives reflexiona sobre com ha canviat la nostra relació amb la feina al llarg dels anys, dels oficis d'abans que avui semblen insòlits, fins a les noves professions i formes de treballar actuals. Un viatge ple de records, sorpreses i humor pensat per als més nostàlgics i també els més curiosos, a través de l'arxiu de RTVE.
11:20h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la presentadora, actriu i model Elsa Anka. Durant anys la vam veure a les passarel·les i a les pantalles de televisió a programes de tota mena. Ara, reivindica la visibilitat de les dones a la televisió i trenca tabús parlant de la menopausa.
14:30h La 2Cat
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat dedicat al món de les plantes i presentat per María Gómez, arriba amb nous i originals consells dels seus molis. En el programa es mostra com fabricar testos amb material reciclat, com aplicar tècniques de bonsais a plantes silvestres i com crear rams de flors únics per a l'hivern. A més, visita la Festa del Tomàquet del Bages i el Museu Guggenheim de Bilbao.
18:20h a La 2Cat
Cap de setmana de futbol femení, en català
La 2Cat continua apostant pel futbol femení i oferirà en directe i en català dos dels grans duels de vuitens de final de la Copa de la Reina, que prometen emoció i intensitat. RCD Espanyol - Real Madrid i Deportivo Alavés – FC Barcelona, es veuran les cares aquest pròxim cap de setmana en partits únics que decidiran qui continua el camí en aquesta competició.
Dissabte i diumenge a les 19h a La 2Cat