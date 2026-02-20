La Asamblea de Venezuela aprueba la histórica ley de amnistía que permite liberar a cientos de presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, ha aprobado por unanimidad este jueves, en el segundo debate necesario, el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado. El pleno para dar luz verde a la norma se ha aplazado durante más de una semana por desacuerdos entre los diputados que terminaron por generar críticas y huelgas de sectores políticos y civiles que exigen la liberación de cientos de presos políticos.

El titular de Interior, Diosdado Cabello, y el ala más dura del chavismo aseguraron en los días previos a la sesión plenaria que la ley tendría límites, puesto que se está concediendo un indulto a quienes han cometido delitos. Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que "todos van a salir".

Negociaciones y artículos excluidos Las negociaciones se han prolongado hasta el último minuto. "Hoy, como ayer y todos los días de los últimos días, ha habido debates, pero hoy en particular ha sido un día de debate profundo", ha declarado el presidente de la Asamblea Nacional al inicio de la sesión. El partido gobernante ostenta la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Finalmente, la ley amparará a aquellos presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 1999 y 2026 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano. Esta variación afecta a 174 de unos 600 presos políticos todavía encarcelados, que son aquellos que están señalados por delitos de rebelión. En el artículo 9 de la nueva legislación se excluye también de la aplicación de la amnistía. Este epígrafe es el relativo a los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción. Una mujer muestra un rosario frente al edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas. PEDRO MATTEY / AFP Los diputados han aprobado conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre los años 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el difunto presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 o las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. La Asamblea Nacional ha remitido el texto inmediatamente al Palacio de Miraflores para que Delcy Rodríguez lo ratifique y entre en vigor cuando se publique en el boletín gaceta oficial. Ley de amnistía, liberación del petróleo y un horizonte democrático incierto: un mes sin Maduro en Venezuela