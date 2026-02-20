La Asamblea de Venezuela aprueba la histórica ley de amnistía que permite liberar a cientos de presos políticos
- La norma ha salido adelante en el Parlamento, dominado por el chavismo, por unanimidad
- Excluye a quienes participaron en acciones armadas contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país
La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, ha aprobado por unanimidad este jueves, en el segundo debate necesario, el proyecto de ley de amnistía impulsado por el Gobierno encargado. El pleno para dar luz verde a la norma se ha aplazado durante más de una semana por desacuerdos entre los diputados que terminaron por generar críticas y huelgas de sectores políticos y civiles que exigen la liberación de cientos de presos políticos.
El titular de Interior, Diosdado Cabello, y el ala más dura del chavismo aseguraron en los días previos a la sesión plenaria que la ley tendría límites, puesto que se está concediendo un indulto a quienes han cometido delitos. Sin embargo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió que "todos van a salir".
Negociaciones y artículos excluidos
Las negociaciones se han prolongado hasta el último minuto. "Hoy, como ayer y todos los días de los últimos días, ha habido debates, pero hoy en particular ha sido un día de debate profundo", ha declarado el presidente de la Asamblea Nacional al inicio de la sesión. El partido gobernante ostenta la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.
Finalmente, la ley amparará a aquellos presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 1999 y 2026 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano. Esta variación afecta a 174 de unos 600 presos políticos todavía encarcelados, que son aquellos que están señalados por delitos de rebelión.
En el artículo 9 de la nueva legislación se excluye también de la aplicación de la amnistía. Este epígrafe es el relativo a los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
Los diputados han aprobado conceder la amnistía sobre hechos o "faltas cometidas" durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre los años 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el difunto presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 o las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
La Asamblea Nacional ha remitido el texto inmediatamente al Palacio de Miraflores para que Delcy Rodríguez lo ratifique y entre en vigor cuando se publique en el boletín gaceta oficial.
Ley de amnistía de Venezuela
Esta propuesta de amnistía se enmarca en el "nuevo momento político" anunciado por Rodríguez, quien asumió la jefatura del Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La ONG Foro Penal contabiliza que todavía continúan encarcelados un total de 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
Jorge Rodríguez ha aprovechado durante la sesión para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", así como a los miembros de la Asamblea Nacional.
El vicepresidente ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha escrito en X antes de la aprobación del proyecto de ley que "si la amnistía no resulta todo lo amplia que nos hubiese gustado que fuera, eso no significa que la lucha por la libertad de todos los presos y perseguidos se acabe". "Nos tocará seguir buscando la forma para que la libertad triunfe", ha concluido.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha informado de que los familiares de detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), denominada zona 7, en Caracas, han suspendido la huelga de hambre que comenzaron hace más de cinco días. No obstante, han denunciado un "grave desgaste físico y la ausencia total de respuestas por parte de las autoridades".
El activista y director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, había afirmado este jueves, antes de la aprobación de la norma, que la propuesta de ley de amnistía tiene una "falla de origen", al ser promovida por el mismo Gobierno que, según ha apuntado, cometió "graves violaciones" de derechos humanos.