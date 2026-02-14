El Gobierno chavista libera a 17 nuevos presos políticos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, ha anunciado en redes sociales la liberación de 17 presos políticos este sábado en Zona 7, un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Caracas.

En ese recinto, un grupo de presos había iniciado una huelga de hambre en las últimas horas y familiares se habían encadenado para exigir la liberación de sus parientes. "En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!", ha escrito Rodríguez en la publicación de la red social, en la que adjunta una serie de fotos con los familiares.

Tras la publicación de Rodríguez, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, ha confirmado la excarcelación en otro mensaje en la misma red social. "¡Ese número no basta!", han criticado, porque "aún faltan muchos más injustamente secuestrados" y "¡tienen que liberarlos a todos YA! ¡Libertad inmediata para todos los presos políticos!", ha dicho el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela.

Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, según contabilizaba el viernes la ONG Foro Penal. Del total de presos políticos, 564 son hombres y 80 mujeres, detallaba el boletín de la organización, que tenía como fecha de corte el pasado 9 de febrero.

El jueves, el Parlamento de Venezuela aplazó para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar un proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, mientras que la oposición retomó las calles del país para exigir la liberación de estos detenidos.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias en el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia. El Gobierno, por su parte, niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que asegura que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores.