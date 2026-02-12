Venezuela y Estados Unidos establecen en Caracas una asociación energética a largo plazo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este miércoles por la tarde al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores para discutir sobre una agenda energética común. Al finalizar el encuentro privado, en la que participaron delegaciones de Estados Unidos y Venezuela, Rodríguez y Wright comparecieron ante los medios para anunciar "asociación productiva a largo tiempo" en materia energética.

Rodríguez no detalló el plazo acordado, pero sí dijo que el objetivo de esta asociación entre Caracas y Washington es que "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda "pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos". Y expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

"Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asumamos con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando", apuntó.

Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, comparecen ante los medios después de su encuentro. Juan Barreto (AFP)

“Este año, podemos impulsar un aumento espectacular de la producción petrolera venezolana, la producción de gas natural venezolano y la producción de electricidad venezolana”, dijo por su parte Wright.

El secretario de Energía de estadounidense afirmó que este impulso generará más oportunidades de empleo, salarios más altos y una mejor calidad de vida para los venezolanos, al tiempo que reportará beneficios para Estados Unidos y el hemisferio occidental. Y recalcó que Estados Unidos quiere “liberar al pueblo y la economía venezolanos”.