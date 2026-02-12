Venezuela y Estados Unidos establecen en Caracas una asociación energética a largo plazo
- Delcy Rodríguez se ha reunido con el secretario de Energía de EE.UU, Chris Wright, para hablar de una agenda energética
- Tras el encuentro, han anunciado una "asociación productiva a largo tiempo"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este miércoles por la tarde al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores para discutir sobre una agenda energética común. Al finalizar el encuentro privado, en la que participaron delegaciones de Estados Unidos y Venezuela, Rodríguez y Wright comparecieron ante los medios para anunciar "asociación productiva a largo tiempo" en materia energética.
Rodríguez no detalló el plazo acordado, pero sí dijo que el objetivo de esta asociación entre Caracas y Washington es que "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".
La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda "pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos". Y expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.
"Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asumamos con madurez, desde la divergencia histórica, cómo seguir avanzando", apuntó.
“Este año, podemos impulsar un aumento espectacular de la producción petrolera venezolana, la producción de gas natural venezolano y la producción de electricidad venezolana”, dijo por su parte Wright.
El secretario de Energía de estadounidense afirmó que este impulso generará más oportunidades de empleo, salarios más altos y una mejor calidad de vida para los venezolanos, al tiempo que reportará beneficios para Estados Unidos y el hemisferio occidental. Y recalcó que Estados Unidos quiere “liberar al pueblo y la economía venezolanos”.
Primera visita de un secretario de energía de EE.UU a Venezuela desde 2001
Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado en el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.
Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.
En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad".
El último secretario de Energía de Estados Unidos que viajó a Venezuela fue Bill Richardson, que realizó varios viajes entre 1998 y 2001 bajo la presidencia de Bill Clinton. Desde entonces, las visitas a Caracas de altos funcionarios estadounidenses han sido prácticamente inexistentes , ya que las relaciones bilaterales con el expresidente Hugo Chávez y luego con Maduro eran tensas.