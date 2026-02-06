Zapatero llega a Caracas, donde tiene previsto reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a Caracas, donde se prevé que se reúna con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según ha podido confirmar RTVE, el ex jefe del Ejecutivo, que ha ejercido en ese país como mediador político en la última década, está en la capital venezolana por una invitación del coordinador del programa de " Paz y convivencia democrática", con una agenda que está en desarrollo.

Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó "por unanimidad" en primera discusión el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta encargada, para los presos políticos desde 1999, y seguirá ahora el proceso parlamentario con un proceso de consultas.

El día anterior, en su primera aparición pública y declaraciones a los medios desde la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Zapatero vaticinó un "cambio positivo" para Venezuela.

Antes de participar en la presentación del libro 'Las Huellas de la Transición' en El Ateneo de Madrid, el expresidente socialista se mostró confiado en declaraciones a la prensa en el proceso de cambio en el país caribeño, con Rodríguez como presidenta encargada. "Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, con venezolanos en la oposición al Gobierno, es que hay un nuevo momento y una gran esperanza para Venezuela y creo que lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas", auguró.

Una década de mediación Zapatero recordó el miércoles que lleva diez años, "especialmente los cinco primeros", intensamente vinculado a la situación política de Venezuela, "al grave conflicto". Y "este es el momento", dijo, en el que tiene "una esperanza" más fundada para un "proceso de cambio positivo". Destacó su largo compromiso con Venezuela dedicado a que "no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación y una sustanciación democrática en todos los órdenes" y a que fundamentalmente, remarcó, "muchas personas salieran de la cárcel". Sin embargo, evitó contar cómo ha sido su implicación en la liberación de los presos españoles, al alegar que se trata de un tema "sensible y delicado". "Son situaciones de gran trance para las familias, ellas lo saben, lo saben todos, en su día lo dirán", indicó. La Audiencia Nacional rechaza investigar a Zapatero como pedía Hazte Oír por sus vínculos con Maduro