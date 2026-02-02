La Audiencia Nacional rechaza investigar a Zapatero como pedía Hazte Oír por sus vínculos con Maduro

La Audiencia Nacional ha inadmitido la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con su vinculación con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, por falta de indicios criminales.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE.es, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal.

Según el magistrado, las querellas requieren "la aportación de elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas o de las conclusiones que puedan obtenerse en base a ellas".

En la querella, Hazte Oír apuntaba a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y señalaba a la Audiencia Nacional como la competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".