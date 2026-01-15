La FiscalÃa pide a la Audiencia Nacional inadmitir la querella de Hazte OÃr contra Zapatero por sus vÃnculos con Maduro
- El fiscal señala que la querella no recoge "auténticos hechos delictivos", sino "deducciones infundadas"
- La organización acusa a Zapatero de presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal
La Fiscalía Especial Antidroga ha solicitado a la Audiencia Nacional que inadmita la querella de Hazte Oír contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, al no apreciar ninguno de estos delitos. Además, ha subrayado que querella solo recoge "conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas", sin describir "mínimamente auténticos hechos de apariencia delictiva".
Así se ha manifestado el fiscal Francisco Javier Redondo López a través de un escrito de este jueves al que ha tenido acceso RTVE, donde señala que las acusaciones de la organización ultracatólica están "carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".
La Audiencia Nacional ya abrió diligencias por la querella
Hazte Oír presentó su querella después de que Estados Unidos detuviese a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladase a una prisión norteamericana para ser juzgado en el país. Ante este escenario, la Audiencia Nacional preguntó a la Fiscalía si es competente para abrir una investigación contra el expresidente del Gobierno al apreciar en la querella "características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".
La acusación señalaba que esta competencia pertenecía a la AN al tratarse de "delitos de tráficos de drogas cometidos por bandas o grupos organizados que producen efectos en España". Para Hazte Oír, Zapatero ha sido parte "de manera directa o indirectas" del Cártel de los Soles, señalando a Maduro como el "principal responsable de una organización criminal internacional dedicada al narcotráfico".
Junto a esto, también acusaba a Zapatero de haber sido una "figura legitimadora del régimen" chavista y de mantener una relación de "cercanía personal con miembros clave de la estructura de poder venezolana" como Delcy Rodríguez, recién nombrada presidenta tras la caída de Maduro.
(EN AMPLIACIÓN)