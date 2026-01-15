La Fiscalía Especial Antidroga ha solicitado a la Audiencia Nacional que inadmita la querella de Hazte Oír contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, al no apreciar ninguno de estos delitos. Además, ha subrayado que querella solo recoge "conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas", sin describir "mínimamente auténticos hechos de apariencia delictiva".

Así se ha manifestado el fiscal Francisco Javier Redondo López a través de un escrito de este jueves al que ha tenido acceso RTVE, donde señala que las acusaciones de la organización ultracatólica están "carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".