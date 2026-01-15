Albares rechaza una intervenciÃ³n de EE.UU. en IrÃ¡n y dice que la soluciÃ³n para Venezuela no puede imponerse desde fuera
- El ministro de Exteriores comparece en el Congreso para dar cuenta de la situación internacional
- Apuesta por una alianza para el multilateralismo y pide tomar decisiones "a la altura" en un momento "muy grave"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho ante el pleno del Congreso que una acción unilateral de Estados Unidos no daría estabilidad a Irán, y ha pedido "evitar situaciones de caos" en el país, encendido desde el pasado 28 de diciembre con manifestaciones en las que se han registrado cientos de muertos.
"Una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad a Irán, que es lo que en estos momentos necesita", ha apuntado el ministro a su llegada al Congreso, donde comparece este jueves a petición propia para hablar sobre las relaciones exteriores de España en un momento de alta tensión geopolítica. En un contexto en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ofrecido la ayuda de su Gobierno para la libertad de Irán, Albares ha dicho que todos tienen que "evitar situaciones de caos" y ha rechazado la pena de muerte a los manifestantes que protestan contra el régimen de los ayatolás.
El Ministerio recomienda desde este miércoles a los españoles que abandonen el país, al que desaconseja viajar. En Irán hay unos 140 nacionales y personal diplomático, que por el momento no se plantean evacuar: "Todavía hay medios comerciales para poder salir", ha dicho. A los que todavía no se hayan puesto en contacto con la embajada, les ha pedido que lo hagan o que se pongan en contacto con los servicios de emergencia consular.
Según Albares, están pendientes "al minuto" porque la situación es "muy complicada". Al Gobierno de Irán le ha pedido que respete la libertad de manifestación y de expresión, y que restablezca la comunicación con el exterior.
Una solución pacífica para Venezuela
Albares ha comparecido en el Congreso tras la situación en Venezuela, donde el pasado 3 de enero EE.UU. capturó a su presidente, Nicolás Maduro. "Ninguna solución para Venezuela puede imponerse desde el exterior", ha dicho en esta primera comparecencia extraordinaria del año, en la que pretendía dar cuenta de la posición de España tras la operación de Estados Unidos en el país latinoamericano. "Que el futuro de los venezolanos lo decidan los propios venezolanos por medios pacíficos", ha reclamado.
El jefe de la diplomacia española apuesta por una alianza mundial para el multilateralismo. "Las reglas internacionales se encuentran en riesgo en estos momentos", ha reiterado. Ha mencionado en varias ocasiones la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional sin excepciones. "La paz y la estabilidad internacionales solo son posibles cuando se respeta el derecho internacional y la soberanía de todos los estados. Venezuela, Gaza, Ucrania, Irán..., todo está conectado", ha dicho.
Presos políticos liberados
Albares ha asegurado que se ha reunido con varios de los presos liberados para expresarles su apoyo en persona. "Cinco españoles fueron liberados en un primer grupo, y se suman otros cuatro españoles, una de ellas está en España y el resto permanece en Venezuela por voluntad propia", ha señalado. Añade que está en contacto con sus familias, y ha garantizado que les va a ayudar, en la medida de lo posible, a recobrar la normalidad de sus vidas.
Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a Albares de invocar al derecho internacional de forma hipócrita, y ha dicho que a veces no basta para defender los derechos humanos. "Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y ojalá también del cubano", ha señalado la popular, que defiende que Trump "no ha secuestrado a un presidente legítimo". También ha arremetido contra Delcy Rodríguez, que ha jurado el cargo como presidenta encargada de Venezuela con el beneplácito de Trump. "No es la presidenta de Venezuela (...), es la sibilina cara B de Maduro, y nosotros trabajaremos para que Europa no le levante las sanciones", ha señalado.
Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "colaborar" y "blanquear sistemáticamente la tiranía" de Maduro. Ha incidido en que ningún país europeo ha hecho, en este momento, más que España porque eso sea así.
Ante la complicada situación internacional, que incluye las amenazas de Trump de quedarse con la isla danesa de Groenlandia, Albares ha reclamado una respuesta a nivel europeo. Para hacer frente a un momento "muy grave" hay que tomar decisiones "a la altura", ha dicho, y propone integrar la industria de la defensa y crear una coalición de voluntarios con los que quieran avanzar más rápido hacia una estrategia europea "que contemple todas las amenazas a nuestra seguridad y culmine con un ejército europeo".