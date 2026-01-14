El Gobierno recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un aviso en el que recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país.

"Debido a la situación de gran inestabilidad que vive Irán y la región, se desaconseja completamente viajar a Irán. Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", según asegura el Ministerio en su página web.

En el mismo aviso, Exteriores explica que "al conflicto de junio de 2025, se han sumado protestas que, desde el 28 de diciembre de 2025, se extienden por todo el país. La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes".

Además, se indica que "la mayoría de aerolíneas han suspendido sus operaciones", de manera que se recomienda verificar las conexiones más seguras. También recuerda que las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros.

Entre otras indicaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja a aquellas personas que se encuentren en el país "mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial".

E insiste en que "hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades".

Italia y Polonia también recomiendan a sus ciudadanos que abandonen Irán El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia también ha recomendado este miércoles a los ciudadanos italianos que se encuentren en Irán que abandonen el país si les es posible, ante la crisis que vive el país, marcada por la violencia contra los manifestantes que protestan contra el régimen de los ayatolás. "El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", ha señalado el departamento en un comunicado. Se ha sumado el Ministerio de Exteriores de Polonia, que ha urgido a sus ciudadanos a dejar Irán. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho esté miércoles que ha sido informado de que la represión del Gobierno iraní contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes. "Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones", ha afirmado el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.