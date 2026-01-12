Cronología de las protestas en Irán que han dejado centenares de muertos

Irán vive una oleada de protestas ciudadanas por motivos económicos y políticos que han costado centenares de muertos. Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán, como una síntoma del malestar de los comerciantes por la caída del rial y la inflación.

Sin embargo, las manifestaciones se han extendido fuera de la capital y se han tornado una protesta contra el régimen de los ayatolás que gobierna desde la Revolución Islámica de 1979, con proclamas incluso a favor de la vuelta de la monarquía.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, que había advertido al régimen iraní de que no se le ocurriera reprimir a los manifestantes con violencia, ha asegurado que sopesa una intervención militar.

Esta es la cronología de las protestas.

El régimen ha conseguido capear anteriores protestas ciudadanas, como las posteriores a la muerte de Mahsa Amini en 2022, pero esta vez llegan en un momento de debilidad interna y externa.

La economía iraní está en crisis, y el país aún se está recuperando de la breve guerra con misiles que libró contra Israel durante 12 días en junio de 2025, y en la que EE.UU. también atacó supuestas instalaciones nucleares.

Además ha perdido a aliados clave en la región, como Hamás en Gaza o Hizbulá en Líbano, muy debilitados por los ataques israelíes, o al régimen de los Asad en Siria, que cayó hace un año.