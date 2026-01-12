Enlaces accesibilidad
Cronología de las protestas en Irán que han dejado centenares de muertos

  • Las manifestaciones se iniciaron el 28 de diciembre por la carestía de la vida y se han convertido en un desafío político
  • Centenares de personas han muerto, aunque el régimen asegura que "todo está bajo control"
Manifestación en Karaj, Irán, el 9 de enero de 2026 DPA vía Europa Press ZUMA Press Wire/dpa vía Europa Press
RTVE.es

Irán vive una oleada de protestas ciudadanas por motivos económicos y políticos que han costado centenares de muertos. Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán, como una síntoma del malestar de los comerciantes por la caída del rial y la inflación.

Sin embargo, las manifestaciones se han extendido fuera de la capital y se han tornado una protesta contra el régimen de los ayatolás que gobierna desde la Revolución Islámica de 1979, con proclamas incluso a favor de la vuelta de la monarquía.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, que había advertido al régimen iraní de que no se le ocurriera reprimir a los manifestantes con violencia, ha asegurado que sopesa una intervención militar.

Esta es la cronología de las protestas.

2025 28 de diciembre
Se inician las protestas en Teherán

Inicio de las protestas por la carestía de la vida. Las manifestaciones comenzaron en Teherán el 28 de diciembre con los comerciantes del Gran Bazar enfurecidos por la fuerte caída del rial.

2025 29 de diciembre
Las manifestaciones se extienden a otras ciudades

Las protestas se extienden a otras ciudades, como Fasa, en la imagen.

2025 30 de diciembre
Trump y Netanyahu ponen Irán en el punto de mira

Trump se reúne con Netanyahu y ambos apuntan a posibles ataques contra el programa nuclear iraní.

2026 2 de enero
Trump amenaza al régimen iraní

Trump amenaza a Irán: "Estamos armados y listos para intervenir".

2026 8 de enero

Al menos 45 muertos desde el estallido de las protestas, según una ONG.

2026 9 de enero
Multitudinaria manifestación en Teherán

Multitudinaria manifestación en Teherán tras doce días de protestas. El régimen suspende el acceso a Internet.

2026 10 de enero
El hijo del sah interviene desde el exilio

El heredero del sah (rey iraní) pide desde el exilio que los iraníes inicien una huelga general. El Ejército asegura que protegerá "los intereses nacionales".

2026 11 de enero

Irán advierte a EE.UU. e Israel de que tomará represalias si les atacan: “Serán objetivos legítimos".

2026 12 de enero

Trump sopesa con el Ejército un posible ataque. Las autoridades iraníes aseguran que todo está "bajo control" y que están preparados "para la guerra o para el diálogo".

El régimen ha conseguido capear anteriores protestas ciudadanas, como las posteriores a la muerte de Mahsa Amini en 2022, pero esta vez llegan en un momento de debilidad interna y externa.

La economía iraní está en crisis, y el país aún se está recuperando de la breve guerra con misiles que libró contra Israel durante 12 días en junio de 2025, y en la que EE.UU. también atacó supuestas instalaciones nucleares.

Además ha perdido a aliados clave en la región, como Hamás en Gaza o Hizbulá en Líbano, muy debilitados por los ataques israelíes, o al régimen de los Asad en Siria, que cayó hace un año.

