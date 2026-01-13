Albares convoca al embajador de Irán para trasladarle su "repulsa y condena" ante la represión de las manifestaciones

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este martes al embajador de Irán en España, Reza Zabib, para trasladarle su "enérgica repulsa y condena" ante la represión de las manifestaciones del pueblo iraní que comenzaron el pasado 28 de diciembre en Teherán por la inflación y que han desembocado en protestas contra el régimen ayatolá que gobierna desde 1979.

"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet —interrumpido desde el pasado jueves—, y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Albares ha asegurado que también pedirán a través del embajador de Irán que cesen las "detenciones arbitrarias", que vuelva a "las mesas de diálogo y negociación" y el papel que están jugando las "valientes mujeres iraníes" en las protestas.