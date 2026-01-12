Enlaces accesibilidad
Una ONG estima que son ya 648 los muertos en las protestas en Irán, mientras aumenta la presión internacional

  • Iran Human Rights alerta además de que algunos de los casi 10.000 detenidos corren peligro de ser ejecutados
  • El Parlamento Europeo veta la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes iraníes
Dos agentes de policía, uno de frente y otro de espaldas, se encuentran frente a una bandera. El agente de frente porta un casco, pasamontañas y chaleco táctico, mientras que el de espaldas lleva auriculares y mochila.
Miembros de la policía iraní asisten este lunes a una manifestación a favor del gobierno en Teherán REUTERS
Rodrigo García Melero
La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes muertos durante las protestas iniciadas hace dos semanas en Irán, y ha alertado de que algunos de los casi 10.000 detenidos corren riesgo de ser ejecutados por las autoridades.

"Al menos 648 manifestantes, incluidos nueve niños menores de 18 años, han sido asesinados y miles han resultado heridos. Al mismo tiempo, informes no verificados indican que al menos varias centenas de personas, y según algunas estimaciones más de 6.000, podrían haber sido asesinadas", ha expresado la oenegé en su cuenta de X.

La organización advierte de que debido al apagón de internet que rige en el país desde el 8 de enero y a las "severas restricciones en el acceso a la información", es "extremadamente difícil" verificar de manera independiente estos informes, y estima que el número de personas arrestadas supera las 10.000.

"Iran Human Rights expresa profunda preocupación por la escalada y continuación del asesinato de manifestantes, y el riesgo de ejecuciones masivas de manifestantes, y llama a una respuesta inmediata de la comunidad internacional", agrega IHRNGO.

La mayoría de víctimas tiene menos de 30 años

Concretan que las muertes se han producido en 14 de las 32 provincias de Irán y que solo se han incluido en su estadística los casos que han sido confirmados directamente por la ONG o por dos fuentes independientes. El mayor número de víctimas mortales corresponde a las protestas de los últimos días -desde el 8 de enero hasta ahora-, y los informes indican que la mayoría tenían menos de 30 años.

En la misma publicación, el director de la ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha señalado que "el asesinato generalizado de manifestantes civiles en los últimos días por parte de la República Islámica recuerda los crímenes del régimen en la década de 1980, que han sido reconocidos como crímenes contra la humanidad".

"El riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes es extremadamente grave. (...) La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra los asesinatos masivos por parte de la República Islámica y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hacemos un llamado a las personas y a la sociedad civil en países democráticos para que recuerden a sus gobiernos esta responsabilidad”, ha indicado.

Las protestas estallaron a finales del mes pasado en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica, marcada por la fuerte caída del rial, en mínimos históricos, y una inflación de hasta el 70% en alimentos básicos, así como el desabastecimiento de combustible. Pero han derivado en un movimiento político contra la República Islámica. Posteriormente se expandieron a otros puntos del país y se han convertido en las más multitudinarias y con más fallecidos -según datos de las ONG- desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

IHRNGO señala que los informes sugieren que al menos un manifestante corre el riesgo de ser ejecutado solo días después de su arresto. "Fuentes cercanas a la familia de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado el 8 de enero en Fardis, Karaj, le dijeron a IHRNGO que su familia fue informada de que había sido condenado a muerte y que la sentencia debe cumplirse el 14 de enero", han especificado.

Otras organizaciones humanitarias y grupos opositores han dado hasta ahora varios de víctimas mortales de las protestas, como los 538 de Human Rights Activists News Agency (HRANA) o los 3.000 de la opositora Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI).

En declaraciones al Canal 24 Horas de TVE, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, ha alertado de las "gravísimas violaciones" de derechos humanos que se están dando en el país persa, donde rige "una política de estado de represión" por parte de las autoridades.

"Estamos hablando de que han utilizado violencia física y humillación a personas detenidas", ha añadido. Y aunque una buena parte de los asesinados son jóvenes y varones, Beltrán ha alertado también de la detención de mujeres que han sido sometidas a violaciones sexuales, torturas y malos tratos.

Transcripción completa

Aún con casi todas las comunicaciones cortadas, muchas organizaciones están

tratando

de monitorizar lo que está ocurriendo dentro de las fronteras de Irán.

Y una de esas organizaciones

es Amnistía Internacional.

Hablamos con su director en nuestro país, Esteban Beltrán

Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.

Bueno, hemos visto esas imágenes hace unos instantes de la morgue en Teherán

llena de cadáveres

Hemos leído testimonios, por ejemplo, de médicos describiendo un panorama

horrible en los hospitales

No sé qué información nos llega a vosotros de cómo de letal y hostil está

siendo la represión de las protestas

pesar del intento de, con el apagón de Internet, hacer que no se sepa la

Bueno, nosotros hemos podido, a

represión, nosotros llevamos..

40 años, 50 años trabajando sobre Irán, tenemos los contactos para obtener esa

información

Y, efectivamente, estamos hablando de que han utilizado violencia física y

humillación a personas detenidas

Hemos visto detenciones de menores y confesiones coactivas, por ejemplo, en

televisiones

iraníes. Hemos visto violencia sexual y tortura.

Y hemos visto también la utilización

de escopetas de perdigones y de rifles de asalto para matar de disparos en la

cabeza y a..

cientos de manifestantes.

Por tanto, lo que hemos visto y la información que hemos obtenido hasta

ahora

son de gravísimas violaciones de derechos humanos que recuerdan también

las matanzas en

año 2022 hacia mujeres especialmente y las matanzas que

también hubo en el 19 y el 20 por parte de las autoridades iraníes de

manifestantes pacíficos

Según las identificaciones que vais pudiendo comprobar, también en

colaboración con Human Rights Watch, los muertos son

mayoritariamente jóvenes y varones?

Bueno, hay una parte que sí, sobre todo los primeros, los 28 o 30 primeros

fueron jóvenes

y varones, pero también como hay

una segunda violación de derechos humanos, también es verdad que las

mujeres han estado en el centro también de algunas de las

protestas y, por ejemplo, violaciones sexuales, pues hemos documentado a

mujeres

cuando ya están detenidas, torturas y malos tratos, pero efectivamente las

personas asesinadas..

digamos una buena parte son jóvenes y varones

creo que lo estabas comentando tú precisamente esteban que habías hecho

una mención pero es que

nos estaban llegando informaciones y te quería preguntar por ellas de

detenciones de menores,

pero muy menores, o sea, niños, niñas de 7 y 9 años, ¿no?

Esto está corroborado que está ocurriendo

si se ocurre por ejemplo nosotros en una parte de las las las ha habido

procesos masivas en 27 de las 31

provincias iraníes y en esa parte han ido menores por ejemplo a menores han

sido sacados de los

hospitales, por ejemplo, se ha sometido a personas a la desaparición forzada,

entre ellos menores, hemos visto

casos de niños de 14 años, mujeres también sometidas a detención,

y confesiones coactivas, por ejemplo, dos mujeres, una de 18 años y otra de

16

también hemos visto cómo les han acusado de liderar manifestaciones,

Es decir, sí, menores son una parte muy importante de la represión que hay

tanto en mujeres como en varones

¿No es la primera vez que ante grandes movilizaciones se cierra Internet y las

telecomunicaciones?

en este país. ¿El objetivo de este bloqueo por parte

el régimen había hecho en los últimos años es una política de estado de

del régimen es más interno o más

externo?

Bueno, es importante indicar que todo lo que

represión

No son una política ocasional de represión, es una política de estado.

Esa política de estado

significa tirar a matar, esa política de estado significa detenciones

arbitrarias,

esa política de estado significa confesiones en medios de comunicación y

esa política de estado significa

cerrar Internet para, por un lado, impedir la comunicación entre la gente

que se manifiesta en el

país y, por otro lado, intentar ocultar a la comunidad internacional el nivel

de represión

generalizada que hay en el país.

Por lo tanto, estamos hablando de una política de Estado llevada de represión

por parte de las autoridades iraníes.

Hacéis un llamado a una acción diplomática global

urgente, pero se están haciendo otros llamados, por ejemplo, a una

intervención militar

estadounidense. ¿Cómo vivís esto?

Es importante que la comunidad internacional hable

de derechos humanos y someta al régimen iraní a determinadas medidas en

relación

con derechos humanos.

No solo por si posee o no armas nucleares, sino por la agenda

de derechos humanos.

Eso significa, por ejemplo, que los ministerios públicos en varios países

podrían

abrir causas para llevar ante la justicia a los verdugos, a los

responsables de estas matanzas

la amnistía, conoce los nombres, conoce las circunstancias, se podrían abrir

procedimientos penales en

muchos países. También se debería hacer una presión

para que, por ejemplo, observadores internacionales

pudieran entrar en el país a documentar todas las violaciones de equis humanos

que están ocurriendo.

Podría haber sanciones..

selectivas de las personas del régimen para que sufran también

sanciones relativas a violación de derechos humanos lo importante es que

la relación de la comunidad internacional

con Irán no solo sea sobre cuestiones nucleares, no solo sea sobre ese tipo

de poder en la región, sino sobre violación de derechos humanos, que son

Internacional Estadística

masivas actualmente en el

España, muchísimas gracias de nuevo por haber entrado aquí en el Canal 24 Horas

Un placer, gracias a vosotros

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que las Fuerzas Armadas están "analizando muy seriamente" atacar Irán en respuesta a la represión. "Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", dijo.

Días atrás, Trump ya había advertido a Irán de intervenir si atajaban las protestas con violencia. "Parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido", remarcó.

Sin embargo, evitó dar más detalles sobre cómo sería ese eventual ataque.

El mandatario republicano señaló que está "recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión" y reveló que "los líderes de Irán llamaron" el sábado para negociar.

"Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", enfatizó.

Crece la presión internacional

Este lunes, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado el veto a la entrada a esa institución de personal diplomático u otros representantes de Irán.

"Mientras el valiente pueblo de Irán continúa alzándose por sus derechos y su libertad, hoy he tomado la decisión de prohibir a todo el personal diplomático y a cualquier otro representante de la República Islámica de Irán el acceso a todas las instalaciones del Parlamento Europeo. Esta Cámara no contribuirá a legitimar a este régimen que se ha sostenido mediante la tortura, la represión y el asesinato", ha escrito en la red social X.

Ya el domingo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, escribió en la misma plataforma que, "a medida que la represión se intensifica y la pérdida de vidas inocentes continúa", se seguirá monitoreando la situación "con cuidado", convencida de que Europa se encuentra "al lado del pueblo de Irán en su legítima lucha por la libertad".

Además de Estados Unidos, Israel -que en junio de 2025 bombardeó instalaciones vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán- ha mostrado su apoyo a los manifestantes.

El papa León XIV se pronunció en X respecto a las "tensiones persistentes" que están provocando la muerte de muchas personas: "Espero y rezo para que se cultiven con paciencia el diálogo y la paz, buscando el bien común de toda la sociedad", agregó.

Rusia condena el intento de "fuerzas externas" de interferir en Irán

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, ha expresado, tras hablar por teléfono con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, sus condolencias por las numerosas víctimas en las protestas y ha condenado "rotundamente otro intento de fuerzas externas" de entrometerse en los asuntos del país persa.

Y ha reiterado la disposición de Moscú de desarrollar las relaciones con Teherán según el Acuerdo de Asociación Estratégica firmada por las partes, agrega la nota oficial.

Este es el primer pronunciamiento de un funcionario de alto nivel del Kremlin desde el estallido de las protestas antigubernamentales en Irán y las amenazas estadounidenses. También el senador ruso Konstantín Kosachiov se ha referido al tema y ha asegurado este lunes que la "apuesta" de EE.UU. por las protestas en Irán ha fracasado.

"Las autoridades de Teherán tienen la situación bajo control, y las acciones de los manifestantes han sido respondidas con potentes manifestaciones progubernamentales en varias ciudades iraníes", ha opinado en declaraciones citadas por la agencia TASS.

Mientras Reza Pahlaví, heredero del último sha, alienta desde el exilio en Estados Unidos a que los iraníes mantengan las movilizaciones, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha felicitado a los ciudadanos que se están manifestando a favor del Gobierno.

"Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales", ha dicho Jameneí en un mensaje difundido por los medios oficiales y redes sociales, pese a que prácticamente todas las telecomunicaciones están cortadas por orden del Gobierno.

Miles de personas han participado este lunes de manifestaciones progubernamentales en varios puntos de Irán.

"Irán se expuso, con su determinación y su identidad, a los enemigos. Esto fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que dejaran de engañar y no confiaran en mercenarios traidores", ha enfatizado el líder supremo.

Asimismo, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, una de las autoridades que han participado en la manifestación en Teherán, ha prometido en un discurso que responderán a cualquier ataque orquestado por Trump.

Un grupo de mujeres iraníes, la mayoría con hijab negro, participan en una manifestación en Teherán, algunas mostrando apoyo y sosteniendo objetos, con la bandera de su país al fondo.

Iraníes asisten este lunes a una manifestación progubernamental en Teherán REUTERS

