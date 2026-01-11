Trump valorará este martes nuevas acciones militares contra Irán por la violencia del régimen contra los manifestantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir este martes con sus asesores para discutir la posibilidad de lanzar nuevas acciones militares contra Irán por la violencia ejercida por el régimen para reprimir las protestas, según ha informado un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

El pasado 2 de enero, Trump ya expresó su repudio a la violencia ejercida contra los manifestantes en su red social Truth. Si Irán dispara contra "manifestantes pacíficos y los mata violentamente, como suele ocurrir, Estados Unidos acudirá en su ayuda". "Estamos listos, armados y preparados para intervenir", escribió entonces.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha advertido de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU. e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

La represión de las protestas, que comenzaron el pasado 28 de diciembre contra la gestión económica, ha aumentado exponencialmente en los últimos días y ya deja cientos de muertos. Según la última actualización de Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, hay 538 muertos, 48 de los cuales serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

Además, los arrestos alcanzan ya a 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes, ha añadido HRANA.