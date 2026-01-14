Estados Unidos suspende la emisión de visados para 75 países, entre ellos Brasil, Rusia e Irán

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido la emisión de visados para ciudadanos de un total de 75 países. Entre ellos Brasil, Rusia en Irán. Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado a EFE la cifra de países afectados.

Esta suspensión comenzará el próximo 21 de enero, según Fox News, y tendrá una duración indefinida. El mismo medio de comunicación completa la lista de países afectados: Somalia, Afganistán, Nigeria, Taliandia y Egipto, entre otros.

Esta decisión se produce en medio de la represión migratoria implementada por el presidente Donald Trump desde que asumió el cargo en enero del año pasado.

En noviembre de 2026, Trump prometió suspender permanentemente la migración desde todos los países que considera "del tercer mundo" tras un tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un ciudadano afgano que mató a un miembro de la Guardia Nacional.