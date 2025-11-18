Estados Unidos dará citas prioritarias para visados a quienes tengan entradas para el Mundial de fútbol

Los aficionados que adquieran entradas para el Mundial 2026 de fútbol tendrán prioridad a la hora de solicitar visados en Estados Unidos, coorganizador junto a Canadá y México gracias al denominado 'FIFA Pass'. Así lo ha anunciado su presidente, Donald Trump, tras una reunión con el de la FIFA, Gianni Infantino.

"Si tienes una entrada para el Mundial, puedes tener una cita prioritaria para obtener tu visado", afirmó Infantino este lunes -madrugada del martes en España- a la salida de la reunión en la Casa Blanca del grupo de trabajo de la Copa del Mundo.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los aficionados a solicitar el visado con antelación: "Nuestro consejo a todo el mundo es que, si tienen una entrada para cualquiera de los partidos, tienen que solicitarlo lo antes posible. No esperen hasta el último minuto".

"Su entrada no es un visado. No garantiza la admisión en Estados Unidos, te garantiza una cita expedita", añadió Rubio, que también dejó claro que el proceso de selección en sí no cambiaría. "La única diferencia es que les estamos adelantando en la cola", añadió.

Por otro lado, Trump volvió a amenazar con quitar partidos a las ciudades anfitrionas del país si no se podía garantizar la seguridad, nombrando concretamente a Seattle y Los Ángeles. Cuando se le preguntó hasta cuándo sería posible un traslado a otra ciudad, no concretó la respuesta.

El presidente estadounidense lleva meses afirmando que la delincuencia en varias ciudades está fuera de control y que solo se podrá controlar con su liderazgo, afirmaciones que no están respaldadas por las estadísticas de criminalidad. Estados Unidos organizará el próximo Mundial junto a México y Canadá. El torneo arrancará en junio de 2026 y tendrá 48 selecciones, la mayor participación de la historia hasta la fecha.