Con Portugal y Argentina clasificadas, Cristiano y Messi podrían ser los únicos jugadores con seis mundiales

Portugal ha sellado este domingo su billete al Mundial de 2026 con una contundente victoria por 9-1 frente a Armenia, lo que abre la puerta a que Cristiano Ronaldo consiga lo mismo que puede hacer Leo Messi con Argentina: jugar seis veces la Copa del Mundo, un récord histórico.

La goleada lusa, lograda curiosamente sin Cristiano --que estaba sancionado por su expulsión en el anterior partido-- hace posible que el delantero de 41 años aspire a poner la guinda de su carrera el próximo verano después de haber disputado los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Por su parte, Argentina tiene garantizada desde hace tiempo su presencia en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. En este caso, Messi --que tiene 38 años y ha jugado los mismos cinco Mundiales--, no ha sido tan claro como CR7 sobre sus ambiciones, pero su liderazgo dentro del grupo hace que su participación siendo una opción real. De hecho, el rosarino también está en esta ventana jugando con la Albiceleste unos partidos de preparación para defender en 2026 el título logrado en Catar 2022.