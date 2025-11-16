Con Portugal y Argentina clasificadas, Cristiano y Messi podrían ser los únicos jugadores con seis mundiales
- La selección lusa certifica su pase y acerca a CR7 a un hito inédito en el fútbol
- La 'Albiceleste' también estará en el Mundial 2026, lo que abre la posibilidad de otro récord de su '10'
Portugal ha sellado este domingo su billete al Mundial de 2026 con una contundente victoria por 9-1 frente a Armenia, lo que abre la puerta a que Cristiano Ronaldo consiga lo mismo que puede hacer Leo Messi con Argentina: jugar seis veces la Copa del Mundo, un récord histórico.
La goleada lusa, lograda curiosamente sin Cristiano --que estaba sancionado por su expulsión en el anterior partido-- hace posible que el delantero de 41 años aspire a poner la guinda de su carrera el próximo verano después de haber disputado los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
Por su parte, Argentina tiene garantizada desde hace tiempo su presencia en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. En este caso, Messi --que tiene 38 años y ha jugado los mismos cinco Mundiales--, no ha sido tan claro como CR7 sobre sus ambiciones, pero su liderazgo dentro del grupo hace que su participación siendo una opción real. De hecho, el rosarino también está en esta ventana jugando con la Albiceleste unos partidos de preparación para defender en 2026 el título logrado en Catar 2022.
Tres mexicanos, un alemán, Leo y Cristiano
Actualmente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi forman parte de un grupo muy reducido de jugadores que han disputado cinco Copas del Mundo, en el que también está el mítico portero mexicano, aun en activo, Guillermo Ochoa.
Antes de ellos, solo lo lograron Lothar Matthäus (Alemania) y los también mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.
En caso de jugar en el campeonato norteamericano del año que viene, cualquiera de los dos, o ambos, se situarían por encima de estos otros futbolistas ya retirados y se convertirían en los únicos con seis Mundiales.
Un hito que también podría alcanzar 'Memo' Ochoa, aunque últimamente no entra en los planes de su seleccionador, Javier Aguirre.
Ese posible récord trasciende la estadística. Simbolizaría la extraordinaria longevidad de dos deportistas que han definido el fútbol del siglo XXI, manteniéndose en la élite durante casi dos décadas. Para ambos sería también el capítulo final a una rivalidad deportiva de leyenda en la competición de más nivel, después de que ambos dejaran hace ya más de dos años el fútbol europeo.
Con todo, todavía queda mucho para poder ver ese último baile de la pareja que ha marcado a varias generaciones de aficionados. Todo depende de su estado físico, de su desempeño en los próximos meses y de la decisión final de sus seleccionadores... aunque el 7 de Portugal y el 10 de Argentina parecen intocables.