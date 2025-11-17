Vuelve a ver el España - Turquía de la Clasificación para el Mundial 2026

La selección española masculina de fútbol se enfrenta a Turquía en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, en su sexto partido del Grupo E de la Clasificación para la Copa del Mundo 2026. El equipo de Luis de la Fuente intentará mantener su impecable trayectoria hacia el Mundial: pleno de victorias, con cinco, 19 goles a favor y ninguno en contra.

España llega a este encuentro con el objetivo de conservar el liderato del Grupo E con una victoria en el último partido de la fase de grupos. Turquía, segunda clasificada tras su victoria ante Bulgaria (2-0), suma 12 puntos, tres menos que los españoles a falta del partido de mañana.

Qué necesita España para clasificarse al Mundial 2026 Si España gana o empata, estaría clasificada matemáticamente para jugar el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Incluso a España le serviría una derrota holgada, hasta un 0-6, para mantener el billete para el Mundial 2026. Para arrebatarle a España esa clasificación directa los otomanos necesitarían ganar a la selección por más de 7 goles.

España, líder invicto del grupo E La victoria en Tiflis contra Georgia (4-0) permite a España afrontar con tranquilidad la visita del conjunto de Arda Güler y Kenan Yildiz, entre otros, en la última jornada del grupo. Turquía llega a Sevilla con cuatro victorias y una derrota en su paso por los cinco partidos del clasificatorio del Mundial 2026, 15 goles a favor pero 10 en contra. Aunque el equipo turco se ha asegurado la repesca, la baja de su capitán, Hakan Çalhanoğlu, jugador imprescindible para el conjunto otomano, complica todavía más sus opciones de ganar en Sevilla. El centrocampista se lesionó en la muñeca en el partido anterior y no podrá participar en esta última jornada del clasificatorio. Por parte de La Roja tampoco viaja a la capital andaluza Huijsen, el defensa del Real Madrid, por molestias musculares, que ya se perdió el encuentro contra Georgia. Luis de la Fuente :"Aquí no hay premios, jugará el que se lo haya ganado"