Los estados de Minnesota e Illinois denuncian al Gobierno de Trump por las operaciones antiinmigración del ICE

Los estados de Minnesota e Illinois han demandado al Gobierno federal de Estados Unidos por el operativo a gran escala del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus territorios. Autoridades locales, activistas y testigos denuncian abusos de los agentes del ICE en sus redadas contra los inmigrantes, una semana después de que uno de ellos matara a tiros en Mineápolis a Renee Nicole Good, de 37 años.

Las demandas sostienen que en las operaciones se persigue a los ciudadanos por su raza y se violan los derechos civiles, y que los agentes las llevan a cabo con la cara cubierta y sin ninguna identificación visible. Por su parte, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, ha acusado a estos estados, gobernados por demócratas, de primar la política sobre la seguridad y de trata de impedir que se cumpla la ley.

Denuncia por uso excesivo de la fuerza El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha acusado a Noem y a varios funcionarios de Inmigración y ha pedido a un tribunal federal que declare inconstitucional el despliegue de ICE. El estado acusa a la Administración Trump de identificar a los ciudadanos en función de su raza; de amenazar físicamente y apuntar con sus armas a ciudadanos estadounidenses que no son objetivo de las operaciones; y de haber escogido Minnesota como objetivo por ser un estado tradicionalmente demócrata. La denuncia exige también que los agentes del ICE lleven la cara descubierta, una identificación visible y cámaras en sus uniformes. Ellison pide al tribunal que imponga una restricción temporal en el despliegue federal a partir de este martes "El despliegue en Minnesota de miles de agentes armados y enmascarados del Departamento de Seguridad Interior ha hecho mucho daño a nuestro estado - ha declarado el fiscal - Esto es, en esencia, una invasión federal de las Ciudades Gemelas [como se conoce a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul] y de Minnesota y debe parar". El alcalde de Mineápolis, el también demócrata Jacob Frey, ha aplaudido la presentación de la querella y se ha felicitado de que en la ciudad haya "héroes que se defienden unos a otros y que apoyan a sus vecinos". El alcalde ha asegurado que los policías de la ciudad han respondido a "innumerables llamadas en las que se denuncia el secuestro de personas" por parte de agentes "con uniformes sin distintivos que están sacando de las calles a ciudadanos estadounidenses". Illinois ha presentado una denuncia similar en la que pide a los tribunales que impidan a los agentes del ICE continuar con sus redadas y usar tácticas como el uso de gas lacrimógeno, invadir la propiedad privada y ocultar sus números de identificación y sus rostros. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha denunciado el "uso peligroso de la fuerza" por parte del Departamento dirigido por Noem. Trump pide encarcelar al gobernador de Illinois y al alcalde de Chicago por las protestas contra las redadas migratorias