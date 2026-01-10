Al menos 29 detenidos durante las protestas en Mineápolis contra la aplicación de las leyes federales de inmigración

Al menos 29 personas han sido detenidas en Mineápolis, estado de Minesota (EE.UU.), durante la madrugada de este sábado durante las protestas contra la aplicación de las leyes federales de inmigración en la ciudad, según ha informado el alcalde, Jacob Frey, en una conferencia de prensa el sábado.

El jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara, ha informado que un agente ha resultado herido durante la respuesta a la protesta.

El pasado miércoles, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató a una mujer en la ciudad durante una protesta en el transcurso de una redada antiinmigración. El periódico The Minnesota Star Tribune ha informado del nombre de la víctima: Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años.

Se trata del último incidente violento durante la represión nacional del presidente, Donald Trump, contra los migrantes. Horas después de los hechos, el mandatario estadounidense acusó a la víctima de resistirse.