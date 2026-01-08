Enlaces accesibilidad
Análisis visual: lo que dicen los vídeos del momento en el que un agente mata a tiros a una mujer en Mineápolis

Borja Díaz-Merry
La muerte de una mujer, Renee Good, de 37 años, por disparos de un agente del servicio de inmigración y aduanas de EE.UU. durante un despliegue contra la inmigración en Mineápolis, en el estado de Minnesota, ha devuelto a esta ciudad al foco de las protestas por la violencia policial casi seis años después del caso Floyd. A partir de vídeos de testigos difundidos en redes sociales, en VerificaRTVE hacemos una reconstrucción visual de los hechos.

vídeo de la escena antes del tiroteo

Muy buenas tardes,

cuéntanos que hemos hecho una reconstrucción visual a partir de los

vídeos grabados por testigos que están difundidos en redes sociales este es el

primer vídeo en el

que nos detenemos, son momentos antes del tiroteo, vemos ese vehículo

granate, es el todoterreno de la víctima y ahí vemos a un agente

federal, le está grabando una persona y él a su vez está grabando, es el agente

federal que terminará disparando

a la conductora y terminará con su vida.

Es el todoterreno y el agente federal al que graban

Este vídeo continúa, escuchamos los disparos, pero no podemos ver cómo el

agente dispara, por lo que la secuencia no queda clara

En cualquier caso, es desde luego sorprendente ver a la gente en una mano

armado y en el otro

grabando con el teléfono móvil.

Claro, porque las personas están protestando contra ese despliegue,

contra esa redada antimigración, es una secuencia más larga y

él utiliza el móvil para grabar porque a su vez le están grabando.

Entendido. ¿La Administración Trump

lo ha catalogado, ayer salía rápidamente, a decir terrorismo

doméstico y para justificar..

su versión publicaban un vídeo que es el que vamos a ver.

Sí, es el segundo vídeo que vamos a analizar

es un segundo vídeo que tiene una perspectiva más alejada, está grabado

desde una vivienda que da en esa calle, en la avenida de Portland, y ahí lo

que vemos únicamente es el coche que avanza se registran los disparos de

hecho en el vídeo se escuchan y el

coche termina, ahí ese momento en el que se han registrado los disparos, el

coche termina empotrándose contra ese vehículo

blanco. En este vídeo es en el que se apoya

tanto el presidente Donald Trump como el Departamento de Seguridad Nacional

para decir que la

actuación del agente federal está justificada porque actuaba en defensa

propia

Pero en este caso la perspectiva tampoco queda clara.

Sí, además es un vídeo que está grabado desde bastante lejos que

nos permite observar algunos detalles que sí podemos observar en el siguiente

vídeo que vamos a analizar

contigo, vídeos que han grabado los testigos y que sembrarían

dudas sobre este argumento de la administración.

Sí, este es un vídeo mucho más claro, es una grabación de mayor duración,

sobre todo es una grabación de mucha más proximidad

vemos a los agentes que en el alto el coche como da marcha atrás y este

momento es clave es el momento en el que se

detiene la cámara porque lo hemos parado para que lo puedan ver los

espectadores.

El vehículo está avanzando girando a la derecha

y el agente ya ha sacado el arma y le va a disparar tres disparos a

quemarropa son tres

disparos que acaban con la vida de la conductora y el coche lo veremos ahora.

Primero el coche hace el gesto para que pase

los agentes que son estos dos agentes le dan el alto el agente intenta que se

baje del

coche da marcha atrás y cuando va hacia adelante el otro agente ha sacado el

arma y dispara cuando está

avanzando y girando.

Lo que podemos confirmar y lo que hemos confirmado con un análisis a cámara

lenta y también

un análisis frame a frame, plan a plano, es que el coche aparentemente no

va en dirección al agente

y el agente dispara, saca su arma, hace tres disparos.

Este mismo vídeo es más largo y minutos

después nos permite ver que ese agente que ha disparado, que ha realizado tres

disparos a boca al jarro, se sube a su coche patrulla

y abandona el lugar de los hechos.

El diario de New York Times interpreta esa situación como que la gente

ha podido incurrir en una posible alteración de una escena activa de un

esa

crimen

vídeo que vimos anteriormente, el vídeo desde una perspectiva más lejana, es el

que las autoridades utilizan para justificar lo que ha sucedido.

El presidente Trump lo que llega a decir es que es difícil de creer que la

gente siga vivo.

Lo que vemos con este vídeo es que la

gente no resulta herido.

Lo dicen las imágenes, no nos lo estamos inventando nosotros.

Y la gente está hacia un lado y la

rueda además va hacia otro.

Y también es crucial una imagen que hemos recibido,

sobre todo es crucial creo por la posición en la que está el balazo.

El trabajo de los fotógrafos que llegan después de que han sucedido los

hechos..

y ahí vemos el orificio de entrada de uno de los tres disparos.

Vemos que el orificio de entrada está en el parabrisas

¿hacia dónde? ¿A qué altura está disparando la gente?

Evidentemente estaba disparando a la persona, no estaba disparando a ningún

otro lado, estaba disparando para abatir a la persona

Pues Borja Díaz Merri, compañero de Verifica R2E, muchísimas gracias por tu

análisis tan importante en estos casos en los que se utilizan declaraciones

políticas y versiones contradictorias.

Gracias a vosotros

Antes del tiroteo

Este vídeo grabado por un testigo muestra el coche de la víctima del tiroteo, un todoterreno de color granate, dejando pasar a otro vehículo mientras se queda atravesado en un carril de la avenida de Portland. A continuación, se ve a una persona grabando a un agente que pasa tras el todoterreno y que a su vez graba al transeúnte con su terminal (minuto 0:08).

Captura del vídeo en el que aparece el agente que dispara rodeando el vehículo mientras graba con su móvil

El momento del tiroteo

Segundos después, aparece un coche patrulla del que se baja un agente para darle el alto al todoterreno, que da marcha atrás antes de salir girando hacia la derecha. Durante su avance se escuchan los tres disparos realizados por el agente (minuto 0:20). Tras los disparos, el coche avanza sin control y choca contra otros vehículos aparcados en la acera del carril contrario.

Un segundo vídeo muestra la misma secuencia desde una perspectiva más alejada, con la grabación realizada desde una casa a mayor distancia. En esta segunda secuencia se aprecia cómo el todoterreno avanza, el agente realiza tres disparos y parece que el coche se dirige hacia el uniformado. Esta ha sido la grabación en la que se han apoyado las autoridades estadounidenses para argumentar que la conductora golpeó al agente con su coche e intentó atropellarlo.

Captura del vídeo (minuto 0:14) que muestra el momento en que el agente saca el arma

La secuencia se observa de manera más clara en este vídeo que una testigo ha entregado al diario local Minnesota Reformer. La grabación muestra el coche dando marcha atrás y el momento en que avanza girando a la derecha y el agente saca su arma para realizar tres disparos a bocajarro contra la conductora. El análisis de la grabación a cámara lenta y también plano a plano permite comprobar por la posición del agente y de la rueda delantera del todoterreno que el coche aparentemente no avanza en dirección al uniformado (minuto 0:15) sino que sale girando hacia la derecha.

Captura del vídeo (segundo 0:15) que muestra la posición del agente y la rueda delantera del coche girando a la derecha

Este análisis permite ver el momento exacto en que el agente saca el arma y apunta contra la conductora (minuto 0:14) y cuando el coche avanza girando a la derecha y el agente abre fuego (minuto 0:15) disparando tres veces a bocajarro. La grabación captada por una testigo permite constatar que el agente que dispara tres veces contra la conductora, que abandona el lugar de los hechos con su todoterreno (minuto 2:15). El diario The New York Times interpreta la salida de este agente como una posible "alteración" de una "escena activa de un crimen". Otro vídeo de redes muestra el momento en el que un hombre que se identifica como "médico" pide a los agentes que le dejen ver si la conductora tiene pulso y ellos lo rechazan.

Después del tiroteo

En las fotografías registradas por las agencias de noticias, observamos cómo quedó el vehículo en el que viajaba la víctima. La siguiente imagen de la agencia France Presse muestra el orificio de entrada de la bala por el parabrisas y a qué altura se dirigía el disparo.

Impacto de bala en el parabrisas del vehículo

Impacto de bala en el parabrisas del vehículo Stephen Maturen / AFP / VerificaRTVE

Tras el suceso, Tricia McLaughlin, subsecretaria en el Departamento de Seguridad Nacional, justificó la actuación del agente con al argumento de que realizó "disparos defensivos" cuando se encontró "temiendo por su vida y las de sus compañeros y por la seguridad del público". "Utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de otros oficiales compañeros", afirmó. La mujer abatida por el agente federal ha sido identificada por las autoridades locales como Renee Nicol Good, una mujer estadounidense residente en Mineápolis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco del vídeo que muestra el tiroteo desde una perspectiva más alejada y respaldó la actuación del agente federal que mató a la conductora. "Es difícil de creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital", afirmó.

