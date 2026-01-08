Análisis visual: lo que dicen los vídeos del momento en el que un agente mata a tiros a una mujer en Mineápolis

siga siendo

así. A gritos de vergüenza, los vecinos no

dan crédito de lo que acaba de suceder en su calle.

Este agente de inmigración acaba de disparar tres veces

a una vecina. En las imágenes grabadas por testigos,

un médico se ofrece asistir a la mujer.

Los

agentes se lo impiden y le ordenan que se aparten.

Organizaciones civiles y cargos locales llevan tiempo alertando de que

una situación así podía ocurrir.

Señalan el aumento de la tensión en los operativos migratorios y recuerdan

momentos

como este en Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente actuó en defensa

propia

y el presidente Donald Trump ha respaldado públicamente esa versión.

Para el alcalde de Minneapolis fue claramente

abuso de poder. Tras ver las imágenes, manda a los

agentes federales de inmigración literalmente a la mierda

Este caso reabre el debate sobre a qué agentes se contrata y qué formación

reciben el

protocolo desaconseja disparar a un coche en marcha y más hay compañeros en

la trayectoria de tiro, como sucede en

este momento. Las protestas no se hicieron esperar.

Cientos de personas salieron a la calle y

los agentes respondieron con material antidisturbios.

Al caer la noche, vigilias con velas y flores

en recuerdo de la mujer fallecida, de 37 años, ciudadana estadounidense y

madre de un niño de seis.

Y

aunque ahora se revisa la actuación, el desenlace ya es irreversible

Las versiones sobre lo ocurrido son absolutamente dispares entre la

administración Trump y las autoridades

del Estado y de la ciudad de Minneapolis.

Pero hay muchas pruebas gráficas que arrojan luz sobre lo que ocurrió

realmente y lo vamos

a analizar ya con Borja Díaz, Merri, compañero de Verifica RTVE.

vídeo de la escena antes del tiroteo

Muy buenas tardes,

cuéntanos que hemos hecho una reconstrucción visual a partir de los

vídeos grabados por testigos que están difundidos en redes sociales este es el

primer vídeo en el

que nos detenemos, son momentos antes del tiroteo, vemos ese vehículo

granate, es el todoterreno de la víctima y ahí vemos a un agente

federal, le está grabando una persona y él a su vez está grabando, es el agente

federal que terminará disparando

a la conductora y terminará con su vida.

Es el todoterreno y el agente federal al que graban

Este vídeo continúa, escuchamos los disparos, pero no podemos ver cómo el

agente dispara, por lo que la secuencia no queda clara

En cualquier caso, es desde luego sorprendente ver a la gente en una mano

armado y en el otro

grabando con el teléfono móvil.

Claro, porque las personas están protestando contra ese despliegue,

contra esa redada antimigración, es una secuencia más larga y

él utiliza el móvil para grabar porque a su vez le están grabando.

Entendido. ¿La Administración Trump

lo ha catalogado, ayer salía rápidamente, a decir terrorismo

doméstico y para justificar..

su versión publicaban un vídeo que es el que vamos a ver.

Sí, es el segundo vídeo que vamos a analizar

es un segundo vídeo que tiene una perspectiva más alejada, está grabado

desde una vivienda que da en esa calle, en la avenida de Portland, y ahí lo

que vemos únicamente es el coche que avanza se registran los disparos de

hecho en el vídeo se escuchan y el

coche termina, ahí ese momento en el que se han registrado los disparos, el

coche termina empotrándose contra ese vehículo

blanco. En este vídeo es en el que se apoya

tanto el presidente Donald Trump como el Departamento de Seguridad Nacional

para decir que la

actuación del agente federal está justificada porque actuaba en defensa

propia

Pero en este caso la perspectiva tampoco queda clara.

Sí, además es un vídeo que está grabado desde bastante lejos que

nos permite observar algunos detalles que sí podemos observar en el siguiente

vídeo que vamos a analizar

contigo, vídeos que han grabado los testigos y que sembrarían

dudas sobre este argumento de la administración.

Sí, este es un vídeo mucho más claro, es una grabación de mayor duración,

sobre todo es una grabación de mucha más proximidad

vemos a los agentes que en el alto el coche como da marcha atrás y este

momento es clave es el momento en el que se

detiene la cámara porque lo hemos parado para que lo puedan ver los

espectadores.

El vehículo está avanzando girando a la derecha

y el agente ya ha sacado el arma y le va a disparar tres disparos a

quemarropa son tres

disparos que acaban con la vida de la conductora y el coche lo veremos ahora.

Primero el coche hace el gesto para que pase

los agentes que son estos dos agentes le dan el alto el agente intenta que se

baje del

coche da marcha atrás y cuando va hacia adelante el otro agente ha sacado el

arma y dispara cuando está

avanzando y girando.

Lo que podemos confirmar y lo que hemos confirmado con un análisis a cámara

lenta y también

un análisis frame a frame, plan a plano, es que el coche aparentemente no

va en dirección al agente

y el agente dispara, saca su arma, hace tres disparos.

Este mismo vídeo es más largo y minutos

después nos permite ver que ese agente que ha disparado, que ha realizado tres

disparos a boca al jarro, se sube a su coche patrulla

y abandona el lugar de los hechos.

El diario de New York Times interpreta esa situación como que la gente

ha podido incurrir en una posible alteración de una escena activa de un

esa

crimen

vídeo que vimos anteriormente, el vídeo desde una perspectiva más lejana, es el

que las autoridades utilizan para justificar lo que ha sucedido.

El presidente Trump lo que llega a decir es que es difícil de creer que la

gente siga vivo.

Lo que vemos con este vídeo es que la

gente no resulta herido.

Lo dicen las imágenes, no nos lo estamos inventando nosotros.

Y la gente está hacia un lado y la

rueda además va hacia otro.

Y también es crucial una imagen que hemos recibido,

sobre todo es crucial creo por la posición en la que está el balazo.

El trabajo de los fotógrafos que llegan después de que han sucedido los

hechos..

y ahí vemos el orificio de entrada de uno de los tres disparos.

Vemos que el orificio de entrada está en el parabrisas

¿hacia dónde? ¿A qué altura está disparando la gente?

Evidentemente estaba disparando a la persona, no estaba disparando a ningún

otro lado, estaba disparando para abatir a la persona

Pues Borja Díaz Merri, compañero de Verifica R2E, muchísimas gracias por tu

análisis tan importante en estos casos en los que se utilizan declaraciones

políticas y versiones contradictorias.

Gracias a vosotros