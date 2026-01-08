Análisis visual: lo que dicen los vídeos del momento en el que un agente mata a tiros a una mujer en Mineápolis
- Muere una mujer tiroteada por un agente de migración
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
La muerte de una mujer, Renee Good, de 37 años, por disparos de un agente del servicio de inmigración y aduanas de EE.UU. durante un despliegue contra la inmigración en Mineápolis, en el estado de Minnesota, ha devuelto a esta ciudad al foco de las protestas por la violencia policial casi seis años después del caso Floyd. A partir de vídeos de testigos difundidos en redes sociales, en VerificaRTVE hacemos una reconstrucción visual de los hechos.
siga siendo
así. A gritos de vergüenza, los vecinos no
dan crédito de lo que acaba de suceder en su calle.
Este agente de inmigración acaba de disparar tres veces
a una vecina. En las imágenes grabadas por testigos,
un médico se ofrece asistir a la mujer.
Los
agentes se lo impiden y le ordenan que se aparten.
Organizaciones civiles y cargos locales llevan tiempo alertando de que
una situación así podía ocurrir.
Señalan el aumento de la tensión en los operativos migratorios y recuerdan
momentos
como este en Chicago.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el agente actuó en defensa
propia
y el presidente Donald Trump ha respaldado públicamente esa versión.
Para el alcalde de Minneapolis fue claramente
abuso de poder. Tras ver las imágenes, manda a los
agentes federales de inmigración literalmente a la mierda
Este caso reabre el debate sobre a qué agentes se contrata y qué formación
reciben el
protocolo desaconseja disparar a un coche en marcha y más hay compañeros en
la trayectoria de tiro, como sucede en
este momento. Las protestas no se hicieron esperar.
Cientos de personas salieron a la calle y
los agentes respondieron con material antidisturbios.
Al caer la noche, vigilias con velas y flores
en recuerdo de la mujer fallecida, de 37 años, ciudadana estadounidense y
madre de un niño de seis.
Y
aunque ahora se revisa la actuación, el desenlace ya es irreversible
Las versiones sobre lo ocurrido son absolutamente dispares entre la
administración Trump y las autoridades
del Estado y de la ciudad de Minneapolis.
Pero hay muchas pruebas gráficas que arrojan luz sobre lo que ocurrió
realmente y lo vamos
a analizar ya con Borja Díaz, Merri, compañero de Verifica RTVE.
vídeo de la escena antes del tiroteo
Muy buenas tardes,
cuéntanos que hemos hecho una reconstrucción visual a partir de los
vídeos grabados por testigos que están difundidos en redes sociales este es el
primer vídeo en el
que nos detenemos, son momentos antes del tiroteo, vemos ese vehículo
granate, es el todoterreno de la víctima y ahí vemos a un agente
federal, le está grabando una persona y él a su vez está grabando, es el agente
federal que terminará disparando
a la conductora y terminará con su vida.
Es el todoterreno y el agente federal al que graban
Este vídeo continúa, escuchamos los disparos, pero no podemos ver cómo el
agente dispara, por lo que la secuencia no queda clara
En cualquier caso, es desde luego sorprendente ver a la gente en una mano
armado y en el otro
grabando con el teléfono móvil.
Claro, porque las personas están protestando contra ese despliegue,
contra esa redada antimigración, es una secuencia más larga y
él utiliza el móvil para grabar porque a su vez le están grabando.
Entendido. ¿La Administración Trump
lo ha catalogado, ayer salía rápidamente, a decir terrorismo
doméstico y para justificar..
su versión publicaban un vídeo que es el que vamos a ver.
Sí, es el segundo vídeo que vamos a analizar
es un segundo vídeo que tiene una perspectiva más alejada, está grabado
desde una vivienda que da en esa calle, en la avenida de Portland, y ahí lo
que vemos únicamente es el coche que avanza se registran los disparos de
hecho en el vídeo se escuchan y el
coche termina, ahí ese momento en el que se han registrado los disparos, el
coche termina empotrándose contra ese vehículo
blanco. En este vídeo es en el que se apoya
tanto el presidente Donald Trump como el Departamento de Seguridad Nacional
para decir que la
actuación del agente federal está justificada porque actuaba en defensa
propia
Pero en este caso la perspectiva tampoco queda clara.
Sí, además es un vídeo que está grabado desde bastante lejos que
nos permite observar algunos detalles que sí podemos observar en el siguiente
vídeo que vamos a analizar
contigo, vídeos que han grabado los testigos y que sembrarían
dudas sobre este argumento de la administración.
Sí, este es un vídeo mucho más claro, es una grabación de mayor duración,
sobre todo es una grabación de mucha más proximidad
vemos a los agentes que en el alto el coche como da marcha atrás y este
momento es clave es el momento en el que se
detiene la cámara porque lo hemos parado para que lo puedan ver los
espectadores.
El vehículo está avanzando girando a la derecha
y el agente ya ha sacado el arma y le va a disparar tres disparos a
quemarropa son tres
disparos que acaban con la vida de la conductora y el coche lo veremos ahora.
Primero el coche hace el gesto para que pase
los agentes que son estos dos agentes le dan el alto el agente intenta que se
baje del
coche da marcha atrás y cuando va hacia adelante el otro agente ha sacado el
arma y dispara cuando está
avanzando y girando.
Lo que podemos confirmar y lo que hemos confirmado con un análisis a cámara
lenta y también
un análisis frame a frame, plan a plano, es que el coche aparentemente no
va en dirección al agente
y el agente dispara, saca su arma, hace tres disparos.
Este mismo vídeo es más largo y minutos
después nos permite ver que ese agente que ha disparado, que ha realizado tres
disparos a boca al jarro, se sube a su coche patrulla
y abandona el lugar de los hechos.
El diario de New York Times interpreta esa situación como que la gente
ha podido incurrir en una posible alteración de una escena activa de un
esa
crimen
vídeo que vimos anteriormente, el vídeo desde una perspectiva más lejana, es el
que las autoridades utilizan para justificar lo que ha sucedido.
El presidente Trump lo que llega a decir es que es difícil de creer que la
gente siga vivo.
Lo que vemos con este vídeo es que la
gente no resulta herido.
Lo dicen las imágenes, no nos lo estamos inventando nosotros.
Y la gente está hacia un lado y la
rueda además va hacia otro.
Y también es crucial una imagen que hemos recibido,
sobre todo es crucial creo por la posición en la que está el balazo.
El trabajo de los fotógrafos que llegan después de que han sucedido los
hechos..
y ahí vemos el orificio de entrada de uno de los tres disparos.
Vemos que el orificio de entrada está en el parabrisas
¿hacia dónde? ¿A qué altura está disparando la gente?
Evidentemente estaba disparando a la persona, no estaba disparando a ningún
otro lado, estaba disparando para abatir a la persona
Pues Borja Díaz Merri, compañero de Verifica R2E, muchísimas gracias por tu
análisis tan importante en estos casos en los que se utilizan declaraciones
políticas y versiones contradictorias.
Gracias a vosotros
Antes del tiroteo
Este vídeo grabado por un testigo muestra el coche de la víctima del tiroteo, un todoterreno de color granate, dejando pasar a otro vehículo mientras se queda atravesado en un carril de la avenida de Portland. A continuación, se ve a una persona grabando a un agente que pasa tras el todoterreno y que a su vez graba al transeúnte con su terminal (minuto 0:08).
El momento del tiroteo
Segundos después, aparece un coche patrulla del que se baja un agente para darle el alto al todoterreno, que da marcha atrás antes de salir girando hacia la derecha. Durante su avance se escuchan los tres disparos realizados por el agente (minuto 0:20). Tras los disparos, el coche avanza sin control y choca contra otros vehículos aparcados en la acera del carril contrario.
Un segundo vídeo muestra la misma secuencia desde una perspectiva más alejada, con la grabación realizada desde una casa a mayor distancia. En esta segunda secuencia se aprecia cómo el todoterreno avanza, el agente realiza tres disparos y parece que el coche se dirige hacia el uniformado. Esta ha sido la grabación en la que se han apoyado las autoridades estadounidenses para argumentar que la conductora golpeó al agente con su coche e intentó atropellarlo.
La secuencia se observa de manera más clara en este vídeo que una testigo ha entregado al diario local Minnesota Reformer. La grabación muestra el coche dando marcha atrás y el momento en que avanza girando a la derecha y el agente saca su arma para realizar tres disparos a bocajarro contra la conductora. El análisis de la grabación a cámara lenta y también plano a plano permite comprobar por la posición del agente y de la rueda delantera del todoterreno que el coche aparentemente no avanza en dirección al uniformado (minuto 0:15) sino que sale girando hacia la derecha.
Este análisis permite ver el momento exacto en que el agente saca el arma y apunta contra la conductora (minuto 0:14) y cuando el coche avanza girando a la derecha y el agente abre fuego (minuto 0:15) disparando tres veces a bocajarro. La grabación captada por una testigo permite constatar que el agente que dispara tres veces contra la conductora, que abandona el lugar de los hechos con su todoterreno (minuto 2:15). El diario The New York Times interpreta la salida de este agente como una posible "alteración" de una "escena activa de un crimen". Otro vídeo de redes muestra el momento en el que un hombre que se identifica como "médico" pide a los agentes que le dejen ver si la conductora tiene pulso y ellos lo rechazan.
Después del tiroteo
En las fotografías registradas por las agencias de noticias, observamos cómo quedó el vehículo en el que viajaba la víctima. La siguiente imagen de la agencia France Presse muestra el orificio de entrada de la bala por el parabrisas y a qué altura se dirigía el disparo.
Tras el suceso, Tricia McLaughlin, subsecretaria en el Departamento de Seguridad Nacional, justificó la actuación del agente con al argumento de que realizó "disparos defensivos" cuando se encontró "temiendo por su vida y las de sus compañeros y por la seguridad del público". "Utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de otros oficiales compañeros", afirmó. La mujer abatida por el agente federal ha sido identificada por las autoridades locales como Renee Nicol Good, una mujer estadounidense residente en Mineápolis.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco del vídeo que muestra el tiroteo desde una perspectiva más alejada y respaldó la actuación del agente federal que mató a la conductora. "Es difícil de creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital", afirmó.