María Corina Machado se reúne con Trump con la esperanza de jugar algún papel en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado tiene previsto reunirse este jueves con Donald Trump. Es su primer encuentro desde que Estados Unidos atacó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro.

La oposición venezolana en el exilio esperaba que Trump acabase con el chavismo de un plumazo y colocase en el Gobierno a Machado o al candidato de la plataforma opositora en las elecciones de 2024, Edmundo González, al que consideran ganador legítimo. En su lugar, Trump ha optado por que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, conduzca la transición mientras él, en sus propias palabras, "dirige" el país latinoamericano desde Washington.

Machado acude a la cita, en primer lugar, con la voluntad de agradar a Trump, al que ha ofrecido compartir el premio Nobel de la paz. "Es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto ni el apoyo para gobernar", dijo el presidente estadounidense, aunque ha concedido que "podría estar involucrada en algún aspecto, tendré que hablar con ella".

Líder natural de la oposición para unos, golpista y extremista para otros, Machado parece haber quedado fuera de juego, al menos en esta fase. "Será cada vez menos relevante dentro del proceso de transición que se está montando en Venezuela —explica a RTVE Noticias Francisco Sánchez, director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca—, posiblemente lo sea después, cuando haya unas elecciones y sea candidata".

"No creo que vaya a cumplir ningún papel por la propia trayectoria de Machado", opina por su parte María Ángeles Diez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. "Es un personaje muy conflictivo, incluso dentro de la propia Venezuela, no tiene legitimidad, y eso ha hecho que Trump la descarte". "A EE.UU. no le interesa la desestabilización, y Machado es un personaje desestabilizador", añade.

Por el contrario, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, opina que Machado "sin lugar a dudas" tiene un rol en la política del país latinoamericano. "Todos los estudios de opinión hasta el día de hoy le dan los mismos niveles de apoyo que tenía en el año 2023, cuando ganó las primarias, y en el 2024, cuando en la dupla con Edmundo González se ganó la elección. El liderazgo político, independientemente de lo que pase, lo tiene ella, y no hay ningún actor que en ese terreno le compita".

Las opciones de Machado con Trump Machado ha intentado siempre mostrar cercanía con Washington y cultivar las relaciones con quien fuera el ocupante de la Casa Blanca. Ya en la primera legislatura de Trump se declaró partidaria de una amenaza seria del uso de la fuerza para acabar con el chavismo. Cuando esta segunda Administración Trump comenzó su acoso al régimen, al que acusaba de narcoterrorista para justificar su intervención en el Caribe, Machado repetía las consignas de Washington. La Venezuela de Maduro estaba "con las peores tiranías del mundo: con Irán, con Rusia, Cuba, Siria, para desestabilizar toda la región", afirmó. Llegó a ofrecer el petróleo venezolano a las empresas de EE.UU. una vez que Maduro fuera desalojado y que ella, suponía, llegara al poder. Machado apoyó el ataque y el secuestro de Maduro el pasado 3 de enero, pero la CIA y Marco Rubio advirtieron a Trump de que no sería capaz de controlar al Ejército y que EE.UU. se vería obligado a poner tropas sobre el terreno, algo que intenta evitar a toda costa. Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano, opinaba en el Canal 24 Horas de TVE que "Hay un fondo de razón, desde la lógica de la administración de Washington. Llevar una democratización acelerada sería contraproducente, el aparato del Estado está en manos chavistas, si no se 'deschaviza' la administración, poner un gobierno democrático tiene el riesgo de un conflicto interno". "Creo que los tiempos se van a acortar porque es inviable mantener esta situación", añadía. 01.22 min EE.UU. no quiere a Corina para dirigir Venezuela Machado intenta, sin embargo, no quedar fuera de juego y desempeñar algún papel. Ha comenzado rindiendo pleitesía al hombre que, según él mismo dice, "dirige" ahora los destinos de Venezuela, e incluso le ha ofrecido compartir el premio Nobel. El Instituto Nobel ya ha advertido de que eso no está permitido. Francisco Sánchez espera que en la reunión de este jueves haya "un acercamiento, buenas intenciones, y ella busque un mayor protagonismo", pero sin muchos resultados. "La mayoría del exilio venezolano está expectante ante un proceso de cambio. María Corina Machado era esa posibilidad, pero ahora puede que Venezuela se abra poco a poco. El plan radical de acabar con el madurismo por una intervención directa es una expectativa cada vez menos esperada por los venezolanos, que lo que quieren es un cambio de gobierno, y ese cambio ya se está produciendo". Para María Ángeles Diez, el único recurso político que le queda a Machado es el de la "victimización". "Construirse como víctima para no perder el poco apoyo que pueda tener, que es mayor fuera que dentro de Venezuela. Es un mensaje que manda sobre todo a la UE para no perder apoyo". En cambio, Benigno Alarcón espera que en la reunión Trump-Machado "se apuntale que el liderazgo político importa para cualquier proceso de transición que de por sí es siempre muy frágil". "Llevar adelante un proceso de transición sin legitimidad política del gobierno que lo dirige es muy complicado", insiste. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno cree también que ambos hablarán sobre las excarcelaciones de presos políticos. "Se ha convertido de alguna medida en un indicador de si el Gobierno de Delcy Rodríguez está dispuesto a cumplir o no" con lo que ha pactado con Trump. "Lamentablemente la señal ha sido de incumplimiento". "Al Gobierno estadounidense le interesa ver si puede avanzar en ciertas cosas o no puede - abunda Alarcón - y al final del día, si no puede, bien porque hay fracturas internas en el Gobierno venezolano o bien porque se niegan a cumplir, podría ser una señal de que no está funcionando esa política de manejar una transición desde afuera utilizando a los actores que de alguna manera tienen control sobre las instituciones en Venezuela".