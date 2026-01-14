Machado y González Urrutia denuncian el incumplimiento del anuncio de excarcelaciones en Venezuela

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han denunciado este martes que "la liberación masiva de presos" anunciada por el régimen venezolano hace cinco días "no se está llevando a cabo en los términos anunciados".

La portavocía oficial de los dos dirigentes políticos venezolanos ha señalado en un comunicado que "la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", ya que, "las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas" hasta ahora.

01.37 min El Gobierno de Venezuela anuncia la liberación de más presos políticos

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves -cinco días después de la incursión de Estados Unidos en el país- un "número importante" de excarcelaciones. Posteriormente, el Gobierno venezolano aseguró que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información "no se corresponde con la realidad", según los dirigentes opositores.