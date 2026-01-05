Delcy Rodríguez, a punto de jurar como la primera presidenta de Venezuela ante un país sacudido por el ataque de EE.UU.

Delcy Rodríguez (Caracas, 1969) está a punto de jurar este lunes el cargo de presidenta de Venezuela ante la Asamblea Nacional, y ha aplicado así el mandato del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó su designación ante la ausencia del jefe del Estado. El hasta ahora presidente, Nicolás Maduro, fue capturado el sábado por Estados Unidos. "Secuestrado", ha apostillado Nicolás Maduro Guerra, hijo del ya expresidente, que ha pronosticado que su padre y Cilia Flores, su esposa, "más temprano que tarde, estarán con nosotros".

En un discurso previo al nombramiento de Rodríguez, Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, ha clamado que, desde EE.UU. "están desafiando a una estirpe histórica. Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar". Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional, a la que ha avisado de que, "si normalizamos el secuestro de un Estado, ninguno está a salvo".

La intromisión de Estados Unidos en Venezuela supone, para el hijo de Nicolás Maduro, "una amenaza directa a la estabilidad política global, a la humanidad y a la igualdad soberana de las naciones". Maduro Guerra ha propuesto a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional, cargo que ya ostentaba en la última época de Maduro. Asimismo, a Pedro Infante como vicepresidente de Venezuela, en sustitución de Delcy Rodríguez, y la representante Grecia Colmenares, ministra del Poder Popular para la Juventud, como segunda vicepresidenta.

Stalin González ha reclamado la liberación de los presos políticos, cifrados en 863 por la ONG venezolana Foro Penal, que se dedica a la defensa de los arrestados por estos motivos. "No seremos cómplices ni aceptamos una institucionalidad de fachada. Nos declaramos hoy y siempre creyentes de la ley, del voto como herramienta democrática y del reencuentro de todos los venezolanos", ha indicado González, en un discurso leído en nombre de otros 12 diputados que se deslindaron de la mayor coalición opositora, que apoya a los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La toma de posesión convierte a Rodríguez en la primera mujer en asumir la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, aunque lo hace en un contexto de transición excepcional y con una legitimidad discutida dentro y fuera del país. Ya asumió durante el fin de semana el puesto de "presidenta encargada" por la falta del jefe del Estado, como parte de sus funciones como vicepresidenta, cargo que ha ocupado desde junio de 2018.

El ascenso de la hasta ahora vicepresidenta llega en un contexto de enorme tensión institucional y diplomática por la sucesión de acciones con las que el Ejecutivo de Trump se ha entrometido en Venezuela. Nicolás Maduro ha sido apartado del poder que ha ostentado desde la muerte de Hugo Chávez, en 2013.

Desde este lunes, ya no será presidente de manera oficial y desde la distancia, a más de 3.400 kilómetros, en una cárcel del sur de Nueva York, pero ya abandonó la presidencia de forma forzosa el pasado sábado, cuando fue capturado junto a su mujer, Cilia Flores, por EE.UU. en su domicilio de Caracas.

El diputado de la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas, que ha dirigido la sesión como director de Debates como representante de mayor edad del Parlamento, ha manifestado que la operación se ha tratado de un "ataque bárbaro", "de corte fascista", por parte del Gobierno de Estados Unidos, por el "imperialismo yanqui, enemigo principal y fundamental del pueblo venezolano, de la región y del mundo". Soto Rojas ha hecho referencia a una frase de Machado -Antonio, no María Corina-: "No están el mañana ni el ayer escritos".

Ante la ausencia de Maduro desde el sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta asumiera como presidenta interina, con el objetivo formal de "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

01.23 min Trump amenaza a Delcy Rodríguez: “Si no hace lo correcto, tendrá un destino peor que Maduro”

Durante su intervención del sábado para anunciar la activación del Consejo de Defensa de la Nación, la vicepresidenta venezolana exigió a EE.UU. la "inmediata liberación" de Nicolás Maduro, y prometió que los venezolanos "jamás" volverían "a ser esclavos, a ser colonia, de ningún imperio". Pero Donald Trump, que no le gusta que le lleven la contraria, lanzó este domingo una amenaza a Rodríguez en una entrevista en The Atlantic: "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro". ¿A qué se refería? No han hecho falta más preguntas; el mensaje de terror se ha entendido en el país caribeño.

Y en esta demostración de franqueza, Trump ha exigido el "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, mientras que Rodríguez ha invitado al Gobierno de EE.UU. a trabajar conjuntamente en una "agenda de cooperación".

Ganó poder con Maduro Delcy Eloína Rodríguez Gómez, más conocida como Delcy Rodríguez, nació en Caracas en 1969. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador del partido marxista Liga Socialista, asesinado en 1976 por las torturas sufridas bajo custodia de las autoridades después de ser detenido por el secuestro meses antes de William Niehous, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense que operaba en Venezuela. Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela que lidiará con EE.UU. durante la transición política También es hermana de Jorge Rodríguez, un político, psiquiatra y actual presidente de la Asamblea Nacional ante la que ha jurado su cargo la primera mujer que asume como presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Delcy Rodríguez terminó sus estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela en 2002, y fue en ese momento cuando empezó a involucrarse en política a raíz del intento de golpe de Estado contra Chávez en ese año. Ella se encontraba entonces en Londres y se encerró junto a su madre en la Embajada de Venezuela para protestar contra la asonada. Inició su carrera política en 2003, cuando entró en la Coordinación General de la Vicepresidencia de Venezuela, tras lo que fue directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente, fue nombrada en febrero de 2006 por Chávez como ministra del Despacho de la Presidencia, un cargo que ocuparía solo unos meses y que abandonó en medio de informaciones sobre desavenencias con el entonces presidente, fallecido en 2013 a causa de un cáncer. Con Maduro llegó su ascenso a la escala más alta del poder, primero, como ministra de Comunicación e Información, después, como titular de Exteriores, para luego pasar a presidir la Asamblea Nacional Constituyente, creada en medio de la disputa entre el Gobierno y la oposición, y, finalmente, como vicepresidenta.