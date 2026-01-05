Un topo del círculo cercano de Maduro, reclutado por agentes de la CIA, clave en la captura del mandatario

Para la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, fue esencial la colaboración de un topo que formaba parte del círculo más íntimo del mandatario suramericano. Fue reclutado por agentes de la Agencia de Inteligencia Central (CIA), que lleva meses trabajando sobre el terreno.

Según desvela el periódico estadounidense The New York Times, para convencer a esta persona de que trabajara para ellos, fueron clave los 50 millones de dólares que ofrecía Estados Unidos de recompensa por la cabeza de Maduro.

Según declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EE.UU., el general Dan Caine, la operación se realizó "después de meses de trabajo de los compañeros de inteligencia para averiguar y entender cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, que vestía, qué mascotas tenías...".

Una operación sin cabos sueltos Por otro lado, en las bases estadounidenses, los planes se ultimaron con una maqueta a escala real del Fuerte Tiuna para ensayar la operación. Todo estaba listo desde el 25 de diciembre, día de Navidad, pero no fue hasta el pasado sábado 3 de enero de 2026 cuando la inteligencia de EE.UU. se aseguró que Maduro iba a dormir en el fuerte. El mandatario venezolano alternaba entre siete u ocho residencias. También se espero a que la climatología fuera favorable. El primer paso de la Operación Resolución Absoluta fue dejar a buena parte de Caracas sin electricidad. Según palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, "había suficiente visibilidad para que los helicópteros pudiesen llegar a los objetivos sin ser detectados". Por su parte, Caine ha detallado que los "equipos de inteligencia aéreos y terrestres daban información en tiempo real a las tropas en tierra para llegar a salvo al complejo y minimizar los riegos innecesarios".

Cero bajas estadounidenses Desde la residencia en Florida de Trump, Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense observó en directo cómo, después de volar la puerta, en unos cinco minutos atraparon a Maduro y a su esposa antes de que pudieran esconderse en una habitación blindada. Todo fue rápido, preciso y sin bajas estadounidenses. Caracas ha confirmado que han muerto 32 soldados cubanos de la guardia de Maduro. En total estiman que habría 80 víctimas, entre civiles y militares. Para muchos expertos esta operación ha sido impecable. Según el exjefe del MI6, servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, John Sayer, "estas operaciones requieren muchos meses de planificación".

Delta Force, equipo de operaciones especiales encargado de la extracción La unidad encargada de la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, fue el Primer Destacamento Operativo de Fuerzas Especiales–Delta, conocido simplemente como Delta Force. Esta es una unidad aerotransportada del Ejército de EE.UU. con un largo historial de actuaciones centradas en objetivos de alta prioridad. Sin embargo, Trump no ha confirmado si este fue el cuerpo encargad de la captura del presidente venezolano. Por su parte, la cadena de televisión CBS ha asegurado que la misión fue llevada a cabo por los Delta Force y el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército estadounidense. En los vídeos grabados por residentes de Caracas y difundidos a través de redes sociales se aprecian helicópteros de ataque AH-64 Apache y de transporte CH-47 Chinook. Trump afirmó que la operación se llevo a cabo "con precisión milimétrica".