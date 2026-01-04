La Fuerza Armada de Venezuela afirma que parte del equipo de Maduro fue asesinado "a sangre fría"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha rechazado este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha tachado como "cobarde secuestro".

Ha afirmado, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió después "de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad".

Padrino no ha dado una cifra exacta de víctimas, pero ha respaldado la declaración de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina y ha asegurado que las fuerzas armadas han sido activadas en todo el país para garantizar la soberanía.

Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Según el New York Times, la operación dejó unos cuarenta muertos. Fuentes hospitalarias en Caracas confirman haber recibido varios cadáveres. También, hay soldados heridos.