EE.UU. considera claves las "próximas dos o tres semanas" en un proceso de transición que se desatasca sin Maduro

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se ha mostrado este domingo optimista ante la posibilidad de que la operación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro desemboque en una cooperación más desarrollada con el resto de los integrantes del Gobierno del país tras la "captura" del mandatario, al tiempo que ha expresado sus dudas sobre la viabilidad "a corto plazo" de los líderes opositores venezolanos.

“🔴 Marco Rubio dice que EE.UU planea trabajar con los actuales responsables del gobierno venezolano para llevar a cabo la transición en el país



▪️ El Secretario de Estado ha negado que la operación de ayer fuera una invasión



🎙️ @alomorma pic.twitter.com/isjT8NcgC7“ — Radio 5 (@radio5_rne) January 4, 2026

"María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento (opositor), pero estamos lidiando con la realidad inmediata", ha indicado sobre la activista opositora y premio Nobel de la Paz el secretario de Estado norteamericano en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, un día después de la operación contra Maduro en Caracas.

Rubio, sin embargo, considera que Machado y el movimiento opositor venezolano en general se encuentran ante un problema de tiempos. "La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", ha indicado.

En cuanto a facilitar que se convoquen elecciones en Venezuela, ha señalado que "es prematuro en este momento", puesto que en el país ha gobernado un "régimen" durante "14 o 15 años". "En Venezuela han tenido elecciones y han rehusado contar los votos", ha afirmado Rubio, que ha añadido que "estamos enfocados en ser realistas".

"Tendrán que decidir qué rumbo tomar" El secretario de Estado de EE.UU. ha indicado que su país está trabajando ya en un proceso de transición con momentos clave en las "próximas dos o tres semanas" pero ha expresado su deseo de que, con Maduro fuera de la ecuación, es posible que mejoren las relaciones con el poder actual en Venezuela. El largo camino de Maduro, de delfín del chavismo a acusado de "narcoterrorismo" por Trump El resto del Gobierno venezolano se sustenta ahora mismo sobre tres pilares: la vicepresidenta Delcy Rodríguez (a quien el Supremo venezolano ha encargado que asuma la Presidencia temporal del país, a la espera una respuesta) y, sobre todo, los ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, auténticos 'pesos pesados'. "Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral", ha indicado.

Seguirán atacando embarcaciones Rubio ha advertido que su país continuará atacando a embarcaciones supuestamente relacionadas con el narcotráfico dentro de la campaña antidrogas que Washington realiza en el Caribe e insinuó que seguirían confiscando petroleros sancionados. "Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos". El jefe de la diplomacia de EE.UU. ha agregado que su país seguirá "incautando las embarcaciones que estén sancionadas con órdenes judiciales", en aparente referencia a las confiscaciones de buques petroleros con crudo venezolano que Washington realizó en las últimas semanas para presionar al Gobierno del ahora prisionero Maduro. Los intereses de EE.UU. en Venezuela: petróleo, derrocar a Maduro y la vuelta de la Doctrina Monroe También ha insistido en que EE.UU. no está "en guerra con Venezuela", sino "contra las organizaciones de narcotráfico".