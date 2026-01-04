El largo camino de Maduro, de delfín del chavismo a acusado de "narcoterrorismo" por Trump

Nicolás Maduro conoció a Hugo Chávez un mes de diciembre de 1993. Su mujer, Cilia Fores, era una de las abogadas del comandante Chávez, que cumplía condena en la cárcel de Yare por el intento de golpe de estado contra el Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Maduro rondaba entonces la treintena y aún tardaría casi 14 años en convertirse en el sucesor, designado por el propio Chávez, del líder revolucionario. Ahora, tras 12 años al frente del Gobierno del país, la justicia estadounidense espera al matrimonio que el sábado fue capturado por EE.UU. en suelo venezolano.

Donald Trump, que no había ocultado sus intenciones de acabar con el régimen chavista, valoró el ataque como "una de las demostraciones de poder más grandes de la historia de EE.UU." y anunció que llevaría "al dictador" ante la Justicia. Él y su esposa han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York, según anunció la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que enumeró los cargos a los que se enfrenta Maduro, entre ellos, "conspiración narcoterrorista" y "conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos contra EE.UU".

El autodenominado "hijo de Chávez" llevaba meses en la diana del presidente de EE.UU., que desde su regreso al Despacho Oval ha elevado la tensión con Caracas a niveles sin precedentes. En noviembre, aseguró que sus días "estaban contados" y hace unos días señaló que lo más "inteligente" sería que abandonara el cargo que ocupó en 2013, tras la muerte de su predecesor. Pero rendirse ante Washington no estaba entre los planes del líder venezolano, que en agosto ya denunció que EE.UU. buscaba un "cambio de régimen" en su país.

El enemigo de Washington en el blanco de Trump "Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense", advertía Bondi, que en agosto anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera al arresto del mandatario. La Administración Trump considera a Maduro líder del Cártel de los Soles, una organización a la que Washington designó como grupo "terrorista" extranjero el pasado noviembre. Lo que hay detrás del cartel de los Soles: "Una fusión entre el poder político y los criminales, el sueño de Escobar" Maduro ha negado pertenecer a la cúpula de ningún cártel, ha tachado la acusación de "ridícula" y ha acusado a Washington de querer adueñarse de las riquezas naturales de su país. "Vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis", dijo tras el primero de una serie de ataques perpetrados por Washington contra narcolanchas en costas cercanas a Venezuela. Para el líder chavista, el relato de Trump sobre el narcotráfico en su país es "un cuento que nadie les cree". Los ataques, iniciados tras un importante despliegue de fuerzas navales estadounidenses cerca de las costas de Venezuela, supusieron un giro drástico en las tácticas contra el narcotráfico usadas antes por Washington, basadas en interceptar las embarcaciones, incautar droga y llevar a cabo detenciones. Desde septiembre, EE.UU. ha derribado más de 30 buques y ha causado un centenar de muertes en ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de droga cerca de las costas tanto de Venezuela como de Colombia. En mitad de esta escalada de tensión fue muy sonada la petición lanzada por Maduro en una de sus habituales y extensas comparecencias. "No war, yes peace, forever [...] not war for oil, not crazy war", repetía el mandatario, que de vez en cuando traducía al español su mensaje, lanzado en un inglés muy básico que triunfó en las redes sociales. El presidente llegó incluso a bailar junto a sus seguidores al ritmo de sus propias palabras, versionadas en forma de remix musical. Él siempre ha jugado el papel de líder cercano. Son habituales sus largas intervenciones televisadas en las que interactúa con el público, con quien se ríe de sus propios chistes, y en las que aprovecha para lanzar chascarrillos y contar anécdotas. "Donald Trump es un verdadero pelucón, el papá de los pelucones, the father of the pelucons", dijo hace años sobre su eterno enemigo en Washington en una de esas conferencias, durante la primera etapa de Trump en la Casa Blanca. Cinco meses de escalada militar hasta la captura de Maduro: cronología de la crisis entre EE.UU. y Venezuela José Á. Carpio

De conductor de autobús, a presidente Nacido en Caracas el 23 de noviembre de 1962, Maduro trabajaba como conductor de autobuses cuando el chavismo fraguaba su revolución. Para cuando conoció a Chávez ya había comenzado a subir los primeros escalones en su carrera como líder sindical y tras participar en la fundación del Movimiento V República —después Partido Socialista Unido de Venezuela— formó parte activa en la campaña que alzó a Hugo Chávez a la Presidencia. Siempre cercano al histórico líder, Maduro participó en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva Constitución tras la llegada del chavismo al poder y fue diputado entre el año 2000 y el 2005. Un año después, fue elegido presidente de la Cámara Baja y no tardó en ser nombrado ministro de Exteriores, cargo que ocupó hasta la etapa final del Gobierno de su antecesor. Chávez se refirió por primera vez a él como su sucesor en diciembre de 2012 y unos meses más tarde, en marzo de 2013, fue Maduro quien anunció, sin poder contener las lágrimas, la muerte del que fue su mentor político. El expresidente venezolano murió de cáncer, pero Maduro se atrevió a decir que su enfermedad constituía un ataque de sus "enemigos históricos" y aseguró que una "comisión científica" lo demostraría. Su primera decisión en el poder fue ordenar un enorme despliegue militar para asegurar "la paz" en el país. Hugo Chávez junto al entonces ministro de Exteriores Nicolás Maduro durante una rueda de prensa en París Antoine Gyori/AGP/Corbis via Getty Images

El superviviente del chavismo Chávez le definió como "uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad" para "continuar" y "seguir dirigiendo [...] los destinos" de su patria y, durante estos 12 años en el Palacio de Miraflores, Maduro ha apelado al legado del chavismo y a la idea de la revolución para aferrarse al poder. "En Yare sellé, para siempre, mi compromiso y lealtad con la causa revolucionaria de nuestro Comandante Invicto", aseguraba Maduro en 2021, al recordar la fecha en la que conoció a Chávez. Sin embargo, su figura no ha gozado de la misma popularidad que la de Chávez, un referente revolucionario que se convirtió en el candidato más votado del país. Mientras que los últimos años de su "hijo" político al frente de Venezuela han estado marcados por las continuas denuncias de degradación democrática, tanto por la oposición venezolana como por gran parte de la comunidad internacional, que no reconoció su triunfo en los últimos comicios de 2024. Maduro nunca llegó a entregar las actas que debían certificar su victoria. De hecho, muchos países reconocieron la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia —entre ellos EE.UU.— y se volcaron con él y con María Corina Machado, que hace unas semanas fue reconocida con el Nobel de la paz. La líder opositora aseguró el sábado que con el arresto de Maduro, Washington "cumple su promesa de hacer valer la ley" y celebró que el presidente chavista vaya a enfrentarse a la "justicia internacional" por los "crímenes atroces" cometidos contra Venezuela. Asimismo, ha exigido que sea González Urrutia quien ocupe la presidencia. ““