Delcy Rodríguez exige la "inmediata liberación" de Maduro y activa el Consejo de Defensa de la Nación

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido a Estados Unidos la "inmediata liberación" de Nicolás Maduro, a quien defiende como el "único presidente de Venezuela". Además, ha anunciado la activación del Consejo de Defensa de la Nación que ella misma encabeza.

Así se ha pronunciado la vicepresidenta del régimen en una comparecencia de este sábado tras la intervención militar de Estados Unidos en el país, que ha culminado con la captura de Maduro y de su mujer, Cilia Flores, y que ha calificado como "agresión militar" de Washington. Durante su comunicado, también ha detallado que ha enviado al Tribunal Supremo de Justicia el decreto de estado de conmoción exterior para que "en las próximas horas" declare su constitucionalidad y entre en vigor.

Según detalló el propio Maduro el pasado 29 de septiembre, este decreto es un documento que otorgaría "facultades especiales" en caso de disputa exterior ante lo que denunció como "amenazas" por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el contenido del texto no ha trascendido públicamente. Ante el vacío de poder por la intervención militar, Delcy es la sucesora directa de Maduro. Como mano derecha del líder del país, ostenta el cargo de vicepresidenta y de ministra de Hidrocarburos. Además, su hermano Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Rodríguez ha encabezado un consejo de defensa, en el que han participado Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

Rodríguez está dispuesta a dialogar con una "agenda constructiva" Junto a esto, la vicepresidenta venezolana ha reiterado a EE.UU. la disposición de su Gobierno a dialogar con una "agenda constructiva" y bajo relaciones de respeto. "Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando, hace apenas dos días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva", ha dicho Rodríguez en la transmisión obligatoria de radio y televisión. En ese sentido, ha manifestado la disposición de Caracas a mantener "relaciones de respeto" tras el "atentado" contra el país: "Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación".