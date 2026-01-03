Venezolanos de todo el mundo celebran la captura de Maduro mientras los chavistas piden a EE.UU. que lo "devuelva"

Emigrantes venezolanos en todo el mundo, en ciudades como Miami o Madrid, han salido a la calle a celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Mientras, dentro del país el oficialismo se manifiesta en contra de la agresión militar estadounidense y reclama que "devuelvan" al líder chavista.

España es un país clave de la diáspora venezolana. Aquí viven más de medio millón de personas con este origen, lo que la convierte en la principal colonia del país caribeño fuera de América. En la Puerta del Sol de Madrid se han concentrado desde el mediodía decenas de venezolanos que residen en la capital española para mostrar su alegría y alivio por la detención de Maduro.

Ataviados con banderas y pancartas, han bailado, han cantado el himno del país, han gritado a favor de María Corina Machado y por una "Venezuela libre" y han llorado de alegría en algunos casos. Un niño portaba un cartel en el que se podía leer "Voy a conocer a mis abuelos".

"Nos han devuelto parte de nuestra vida" Una de estas manifestantes emocionadas es Garúa. "Siento que nos han devuelto parte de nuestra vida, de nuestro sueño. Estamos celebrando, pero estamos muy preocupados porque sigue nuestra familia en Venezuela", ha explicado a TVE. "Exigimos que abran las puertas de los centros de tortura y que liberen a los presos políticos", ha reclamado. También se han manifestado algunos emigrantes frente al Consulado de Venezuela en Madrid, quienes han expresado asimismo su alegría y han asegurado que volverán a su país si cae el Gobierno de Maduro. Sigue aun así presente la preocupación por sus familiares y amigos en el país, así como . "Entre la euforia y la cautela", ha afirmado una de estas manifestantes. Las celebraciones se han reproducido también en Santiago de Chile y en Lima, Perú, donde vive una numerosa comunidad de migrantes venezolanos. Una Venezuela "polarizada" vive con miedo e incertidumbre el ataque de Trump: "La gente está en una tensa expectativa" Álvaro Caballero