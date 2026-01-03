El Gobierno de España hace un llamamiento a "la desescalada" en Venezuela y pide "respetar el Derecho Internacional"
- El Ejecutivo hace un "seguimiento exhaustivo" de los acontecimientos: "Nuestra embajada y consulados están operativos
- Feijóo sostiene que "la prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro"
- Directo: sigue la última hora del bombardeo sobre Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha compartido un comunicado tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela en el que ha llamado a "la desescalada" y a "la moderación" y ha pedido "respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas".
"España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", ha señalado el comunicado, en el que recuerda que todo el personal español en Caracas está bien y que el Gobierno no ha reconocido los resultados electorales del 28 de julio de 2024 en Venezuela.
Asimismo, ha recordado que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en X que el Gobierno de España está haciendo un "seguimiento exhaustivo" de los acontecimientos en Venezuela. "Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha zanjado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas y también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y homólogos europeos y de otros países.
Reacciones desde la izquierda
Varios ministros de la rama de Sumar del Gobierno se han pronunciado tras los bombardeos que ha ejecutado Estados Unidos durante la madrugada del viernes al sábado en varios puntos de Venezuela. La encargada de la cartera de Sanidad, Mónica García, ha denunciado "un ataque militar unilateral", que ha considerado "injustificable, sea en Palestina, Ucrania o Venezuela".
"Hay que volver urgentemente al derecho internacional y a un mundo basado en reglas, diálogo y cooperación", ha agregado García. En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado los bombardeos de "intervención ilegal".
La primera representante española que se ha pronunciado sobre lo sucedido, hacia las nueve de la mañana, ha sido la eurodiputada Irene Montero, de Podemos, que ha asegurado en su cuenta de X poco después de que se conociesen las explosiones que "EE.UU. es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo". "España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EE.UU., empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo", ha concluido.
Le ha seguido la secretaria general de ese mismo partido y diputada en el Congreso, Ione Belarra, que ha indicado en la misma línea que "EE.UU. piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir".
También el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha pedido en X al Gobierno de Pedro Sánchez no hacer "el ridículo como con Guaidó" y "condenar" a Estados Unidos por el ataque esta madrugada sobre Venezuela.
"El principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces", ha advertido Rufián, que ha pedido no comprar el discurso de "quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la dana, con los incendios y con Gaza" y "ahora te mentirán con Venezuela".
Izquierda Unida ha manifestado en su cuenta de BlueSky: "Lo que hoy sucede en Venezuela interpela al conjunto de los pueblos del mundo: tolerar esta agresión equivale a legitimar la ley del más fuerte y a allanar el camino hacia nuevas guerras de dominación".
Preocupación por los españoles en Venezuela
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento". "Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente electo, Edmundo González, y de María Corina Machado", ha apostillado.
El presidente del PP ha señalado que "la prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país". "Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha sentenciado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que "hoy se abre una oportunidad histórica para que el pueblo venezolano recupere la democracia y el Estado de derecho".
Menos comedida ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha exclamado que "la caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz, María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", pese a que aún se viven momentos de desconcierto por lo ocurrido este sábado.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido en X que el "régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad". Es su primera reacción a los ataques de Estados Unidos sobre distintos puntos de Venezuela, incluido Caracas.
"Hoy el mundo es un poco más libre", ha recalcado el líder de la ultraderecha española, que ha agregado que "debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello".