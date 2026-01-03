El Gobierno de España hace un llamamiento a "la desescalada" en Venezuela y pide "respetar el Derecho Internacional"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha compartido un comunicado tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela en el que ha llamado a "la desescalada" y a "la moderación" y ha pedido "respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

"España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis", ha señalado el comunicado, en el que recuerda que todo el personal español en Caracas está bien y que el Gobierno no ha reconocido los resultados electorales del 28 de julio de 2024 en Venezuela.

Asimismo, ha recordado que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en X que el Gobierno de España está haciendo un "seguimiento exhaustivo" de los acontecimientos en Venezuela. "Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas", ha zanjado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, está en permanente contacto con el embajador de España en Caracas y también con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y homólogos europeos y de otros países.

Reacciones desde la izquierda Varios ministros de la rama de Sumar del Gobierno se han pronunciado tras los bombardeos que ha ejecutado Estados Unidos durante la madrugada del viernes al sábado en varios puntos de Venezuela. La encargada de la cartera de Sanidad, Mónica García, ha denunciado "un ataque militar unilateral", que ha considerado "injustificable, sea en Palestina, Ucrania o Venezuela". "Hay que volver urgentemente al derecho internacional y a un mundo basado en reglas, diálogo y cooperación", ha agregado García. En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado los bombardeos de "intervención ilegal". Colombia reclama reuniones urgentes entre la ONU y la OEA por el ataque a Venezuela y la UE pide "contención" La primera representante española que se ha pronunciado sobre lo sucedido, hacia las nueve de la mañana, ha sido la eurodiputada Irene Montero, de Podemos, que ha asegurado en su cuenta de X poco después de que se conociesen las explosiones que "EE.UU. es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo". "España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EE.UU., empezando por la OTAN. Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo", ha concluido. ““ Le ha seguido la secretaria general de ese mismo partido y diputada en el Congreso, Ione Belarra, que ha indicado en la misma línea que "EE.UU. piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir". ““ También el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha pedido en X al Gobierno de Pedro Sánchez no hacer "el ridículo como con Guaidó" y "condenar" a Estados Unidos por el ataque esta madrugada sobre Venezuela. "El principal peligro para el mundo se llama Trump y sus secuaces", ha advertido Rufián, que ha pedido no comprar el discurso de "quienes te mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid, con la dana, con los incendios y con Gaza" y "ahora te mentirán con Venezuela". ““ Izquierda Unida ha manifestado en su cuenta de BlueSky: "Lo que hoy sucede en Venezuela interpela al conjunto de los pueblos del mundo: tolerar esta agresión equivale a legitimar la ley del más fuerte y a allanar el camino hacia nuevas guerras de dominación".