EE.UU.- Venezuela, la historia de una ruptura progresiva

No siempre ha sido así. En los años 70 y 80, Venezuela y Estados Unidos eran estrechos aliados. Eran los años del boom petrolero y Caracas era, de lejos, el socio comercial y estratégico más cercano que tenía Washington en América Latina. Pero todo cambió con la victoria electoral de Hugo Chávez. Con una agenda de izquierdas, una apuesta por las nacionalizaciones y el giro estratégico de en las alianzas regionales, el triunfo de la Revolución Bolivariana dio paso a 25 años de conflictos constantes. Ha sido la historia de una ruptura progresiva.

Quizá el punto de partida se encuentre en el golpe de Estado fracasado contra Chávez de 2002. Tras ser rehabilitado, el presidente venezolano acusó a Washington de estar detrás de esa asonada y, desde entonces, hizo bandera de su enfrentamiento diplomático con Estados Unidos, especialmente, con la Administración de George W. Bush. Denunció varios intentos de asesinato e incluso un plan para invadir Venezuela, y a la dialéctica agresiva acompañaba algunos gestos. En 2005, por ejemplo, expulsó a la DEA del país acusándoles de hacer “espionaje al Gobierno”.

Chávez también cambió las alianzas diplomáticas regionales. La asociación estratégica de Caracas con la Cuba de Fidel Castro no hizo sino ahondar en el deterioro de las relaciones con EE.UU. El presidente venezolano se convirtió en una suerte de heredero político de Fidel y en el gran referente e impulsor de una izquierda latinoamericana que cogió impulso en la región en la primera década del 2.000. Pero nada de esto parecía interferir en los intercambios comerciales con Washington: en 2006, Estados Unidos seguía siendo el principal socio comercial de Venezuela, tanto en exportaciones petroleras como generales y representaba el 36% del total.

Obama y Maduro La historia de ese desencuentro ha dejado numerosos insultos y dardos dialécticos que Chávez no ahorraba para el presidente estadounidense. Desde su programa de televisión le llamó “Mr. Danger”, burro, genocida, borracho… Pero quizá el más recordado fue el de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2006. "Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar huele a azufre, todavía", dijo el presidente venezolano, tan solo un día después de que Bush hablara desde ese mismo atril. Con la llegada de Obama la tensión no disminuyó, ni tampoco con la muerte de Chávez y la llegada de su heredero político, Nicolás Maduro. En 2014, Washington sancionó a dirigentes venezolanos, restringiendo visados y congelando activos, por presuntas violaciones de derechos humanos durante las represiones de las protestas antigubernamentales. Meses después, Obama declaró a Venezuela "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional" de Estados Unidos, el paso previo para establecer sanciones estratégicas.