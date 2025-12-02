El papa llama a EE.UU. a evitar un ataque militar en Venezuela y optar mejor por diálogo o "presiones"

El papa León XIV ha considerado este martes que si lo que quiere Estados Unidos es impulso un cambio en Venezuela "es mejor buscar maneras de diálogo o presión", incluso "presiones económicas", antes que un ataque militar, en medio de la fuerte tensión entre los Gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro.

"Las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, por lo que hay que ver, pero parece que ha habido una conversación y por el otro lado está el peligro, esa posibilidad de que haya una actividad, una operación, incluso invadiendo el territorio. Yo no sé más", ha dicho el pontífice estadounidense y peruano al ser consultado sobre el tema a periodistas que viajan con él en el avión de vuelta a Roma tras su primer viaje internacional a Turquía y Líbano.

"Pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos", ha señalado. También ha adelantado que "a nivel de la conferencia episcopal y con el nuncio (en Venezuela)" se están "buscando maneras para calmar la situación por el bien del pueblo porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades".

En su comparecencia, el papa ha confirmado que su próximo viaje internacional será a África y que entre los países que visitará estará Argelia, mientras que ha reiterado su deseo de acudir también a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque ha precisado que aún no hay nada decidido.

El despliegue militar de EE.UU en el Caribe Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico que el líder chavista ve como una amenaza al considerar que se busca expulsarlo del poder. Trump convocó el lunes al Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, apenas unas horas después de que el propio mandatario republicano confirmara que había hablado por teléfono con Nicolás Maduro el 21 de noviembre. "Sí... No diría que salió bien, ni mal. Fue una simple llamada telefónica", declaró a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida la noche del domingo. Y descartó poder dar más información. Esa llamada, sobre la que el gobernante venezolano no se ha pronunciado, fue el primer contacto entre ambos, en el contexto del fuerte despliegue militar del país norteamericano en el Caribe. Según la agencia Reuters, el presidente de EE.UU. le explicó al venezolano que tenía una semana, hasta el viernes 28 de noviembre, para salir de Venezuela hacia el destino que eligiera junto con sus familiares. Siempre según fuentes consultadas por esa misma agencia, Maduro le dijo a Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares recibieran una amnistía legal completa, que incluyera el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional. También solicitó el levantamiento de las sanciones contra más de 100 funcionarios del Gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción. Maduro solicitó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que dirigiera un Gobierno interino antes de las nuevas elecciones, según dos de dichas fuentes. Pero Trump habría rechazado la mayoría de sus solicitudes durante la llamada, que duró menos de 15 minutos. Trump le dijo a Maduro en su llamada que tenía una semana para abandonar Venezuela, según Reuters