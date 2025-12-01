Trump confirma que habló con Maduro en medio de la tensión máxima entre ambos: "No fue ni bien ni mal"
- Trump confirma que habló por teléfono con el venezolano
- Un senador asegura que EE.UU. ha ofrecido a Maduro que abandone el país
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que ha hablado por teléfono con el de Venezuela, Nicolás Maduro, en el momento de máxima tensión entre ambos países.
"Sí... No diría que salió bien, ni mal. Fue... una llamada telefónica", ha declarado Trump a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida, informa Efe.
"¿Puede contarnos algo más?", le han preguntado los periodistas al presidente estadounidense. "No, no puedo", ha respondido.
La llamada es el primer contacto entre Trump y Maduro. Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. El pasado viernes, The New York Times informó de que ambos mandatarios habían mantenido una conversación con vistas a celebrar una reunión.
El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "cerrado", lo que Maduro ha calificado como una "amenaza" y ha sido denunciado por Colombia como una violación del derecho internacional.
Un senador asegura que "Maduro tiene la oportunidad de irse"
Por su parte, el senador estadounidense Markwayne Mullin ha asegurado que Trump le ha dado a Maduro "la oportunidad de irse". Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo en la CNN que Trump le presentó a Maduro la opción de irse "a Rusia o a otro país".
EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, con la excusa de combatir el narcotráfico, y en medio de una campaña de bombardeos, sin ningún respaldo de la legislación internacional, de supuestas lanchas de narcotraficantes.