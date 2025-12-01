Trump confirma que habló con Maduro en medio de la tensión máxima entre ambos: "No fue ni bien ni mal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que ha hablado por teléfono con el de Venezuela, Nicolás Maduro, en el momento de máxima tensión entre ambos países.

"Sí... No diría que salió bien, ni mal. Fue... una llamada telefónica", ha declarado Trump a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida, informa Efe.

"¿Puede contarnos algo más?", le han preguntado los periodistas al presidente estadounidense. "No, no puedo", ha respondido.

La llamada es el primer contacto entre Trump y Maduro. Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. El pasado viernes, The New York Times informó de que ambos mandatarios habían mantenido una conversación con vistas a celebrar una reunión.

El sábado, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano debía considerarse "cerrado", lo que Maduro ha calificado como una "amenaza" y ha sido denunciado por Colombia como una violación del derecho internacional.