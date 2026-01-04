Feijóo hace un llamamiento a avanzar hacia la plena libertad en Venezuela: "El futuro no es Delcy"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a avanzar hacia la plena libertad en Venezuela tras la detención por Estados Unidos del hasta este sábado presidente, Nicolás Maduro, y ha dejado claro que Delcy Rodríguez "no es el futuro".

Feijóo ha señalado que Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, ha sido la "mano derecha de Maduro" durante los últimos años, lo que la inhabilita para liderar la nueva etapa que tiene que abrirse en el país.

"Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro", ha asegurado el líder 'popular' en un comunicado publicado en la red social X.

Por ello, ha reiterado que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan "la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad".

"Las dictaduras no se derrocan a medias", ha proseguido Feijóo, que ha añadido que "la apertura de un tiempo nuevo exige que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país". "La libertad en Venezuela tiene que ser plena", ha afirmado.