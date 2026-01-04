Feijóo hace un llamamiento a avanzar hacia la plena libertad en Venezuela: "El futuro no es Delcy"
- "Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, representa el pasado más oscuro", ha dicho el presidente del PP
- González Urrutia y Corina Machado representan "la vía democrática y constitucional" para que el país recupere su libertad
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a avanzar hacia la plena libertad en Venezuela tras la detención por Estados Unidos del hasta este sábado presidente, Nicolás Maduro, y ha dejado claro que Delcy Rodríguez "no es el futuro".
Feijóo ha señalado que Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, ha sido la "mano derecha de Maduro" durante los últimos años, lo que la inhabilita para liderar la nueva etapa que tiene que abrirse en el país.
"Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro", ha asegurado el líder 'popular' en un comunicado publicado en la red social X.
Por ello, ha reiterado que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan "la vía democrática, pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad".
"Las dictaduras no se derrocan a medias", ha proseguido Feijóo, que ha añadido que "la apertura de un tiempo nuevo exige que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país". "La libertad en Venezuela tiene que ser plena", ha afirmado.
EE.UU. trabajará con Rodríguez y deja de lado a Machado
La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en una rueda de prensa que su secretario de Estado, Marco Rubio, había mantenido una conversación con Delcy Rodríguez y esta aseguró estar "dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo".
Además, Trump, preguntado por un posible apoyo a la líder opositora Marina Corina Machado, afirmó que "es una mujer muy agradable, pero que no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país".
Por otra parte, Feijóo también ha lamentado en su nota que el "Gobierno de España haya renunciado a sus bazas diplomáticas y su liderazgo moral para enfrentarse a la tiranía de Maduro". "La influencia y el respeto que España han perdido en este proceso serán difíciles de recuperar", ha afirmado.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha limitado a condenar la reciente "violación de la legalidad internacional en Venezuela". El también secretario general del PSOE, en una carta a la militancia de su partido, ha dicho que España es "una de las pocas voces" que aún defienden con firmeza la paz y el derecho internacional.
Estados Unidos lanzó en la madrugada de este sábado la operación "Resolución Absoluta" contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sido trasladados a Nueva York para ser juzgados por delitos de "narco-terrorismo" y otros cargos.