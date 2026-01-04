Maduro se encuentra encarcelado en el Centro de Detención de Brooklyn, donde ha llegado deseando un "feliz año"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece en estos momentos recluido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, donde ha llegado esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA), según se ha podido ver en las imágenes que se han distribuido por redes sociales.

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el vídeo Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso llega a desearles un "feliz año".

Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían bajado del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de "fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada". En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.