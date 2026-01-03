Las imágenes falsas de la detención de Nicolás Maduro

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la detención de Nicolás Maduro y su esposa, en redes sociales han empezado a circular imágenes que se presentan como si correspondieran a dicho arresto. En VerificaRTVE recopilamos algunos de los contenidos que se han difundido sin pruebas como si fuesen reales.

La primera y la que más ha viralizado, es una imagen que mostraba al presidente de Venezuela escoltado por dos agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense bajando de un avión. Algunos perfiles de redes sociales la presentaban como si formase parte de una emisión televisiva, mientras que otras cuentas han llegado a compartir un vídeo y un carrusel de fotografías, aparentemente, de la misma escena, desde diferentes perspectivas.

Las imágenes de Maduro escoltado por agentes de la DEA están generadas con IA En VerificaRTVE hemos analizado las instantáneas con varias herramientas de detección de IA y algunas de ellas concluyen que se trata de un contenido falso con más de un 90% de fiabilidad en su predicción. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen. Resultados de herramientas de detección de IA sobre la foto VerificaRTVE Además, con una búsqueda inversa hemos comprobado que las fotos han empezado a circular en una cuenta que se describe como dedicada a la creación de contenidos con IA. En VerificaRTVE hemos contactado con este usuario y nos confirma que las fotos que ha compartido en su perfil las ha creado él mismo con herramientas de inteligencia artificial. Otros equipos de verificación también han concluido con sus análisis que las fotos estaban generadas con esta tecnología (1, 2 y 3). Mensajes que difunden la foto falsa de la detención de Maduro como si fuera real VerificaRTVE

Ninguna foto procede de una fuente oficial En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas inversas con las imágenes que han circulado y hemos constatado que ninguna de ellas procede de fuentes oficiales como autoridades, medios de comunicación o agencias de noticias. Aparentemente, todas tienen su origen en diferentes perfiles de redes sociales que las presentan como si fueran auténticas sin aportar ninguna prueba ni las fuentes de donde las han obtenido. También hemos comprado que algunos portales web han difundido algunas de estas imágenes falsas como si las hubieran obtenido en exclusiva y después las han eliminado. En el momento de publicación de este artículo, la única imagen publicada por una fuente oficial es la que ha difundido el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social. El presidente estadounidense ha afirmado que su publicación muestra a "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima". Hemos analizado esta imagen con herramientas de detección de IA y ninguna concluye que sea falsa.

Las fotos difundidas presentan incongruencias con el relato oficial La imagen difundida por Trump muestra al presidente venezolano con un chándal Nike gris, con protectores oculares y auditivos , y sujetando una botella de agua. Maduro parece estar flanqueado en la imagen por un agente de la DEA, un extremo que no hemos podido constatar, ya que la instantánea está recortada. El atuendo es diferente al que se ve en las imágenes generadas por IA y en otras fotos no confirmadas en las que aparece en un avión con ropa más formal o con traje blanco. Algo que también debe hacernos sospechar es que las fotos han empezado a difundirse poco después del anuncio de la detención por parte de Donald Trump. De hecho, estaban circulando en redes sociales (1 y 2) mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguraba que no conocía el paradero de Maduro y solicitaba una prueba de vida. Otra imagen falsa de la detención también difundida este sábado muestra supuestamente a Maduro encapuchado mientras un agente uniformado le acompaña en el interior de un vehículo. Pero esta fotografía hemos podido comprobar que no es actual y no muestra la detención del mandatario venezolano. A través de una búsqueda inversa, comprobamos que la instantánea circula en Internet desde 2023. La encontramos en un perfil de X que asegura en inglés que es “el agente de Delta Force Kevin Holland tras capturar a Saddam Hussein en 2003”. Varios medios digitales también han publicado la foto asegurando que se trata de dicha detención (1, 2, 3 y 4). Mensaje que comparte una foto de 2023 en el contexto de la detención de Maduro VerificaRTVE