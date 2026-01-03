Bulos y desinformación sobre el ataque de EE.UU. sobre Venezuela

Estados Unidos ha lanzado en la madrugada de este sábado un ataque a gran escala contra Venezuela y ha anunciado que ha capturado a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El episodio deja imágenes de las consecuencias de los bombardeos en Caracas, pero en redes sociales también han circulado contenidos falsos y desinformación que añaden confusión a la situación que atraviesa el país. En VerificaRTVE desmontamos bulos sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Lo que sabemos de la foto de la detención de Maduro Circula en redes sociales una imagen que presentan como si fuera la detención de Nicolás Maduro por parte Estados Unidos. La foto muestra al presidente de Venezuela aparentemente esposado acompañado de dos hombres uniformados con la bandera de EE.UU. y un parche de la DEA, la Administración para el Control de Drogas estadounidense. Los mensajes que difunden la instantánea aseguran que es la primera imagen de Maduro siendo detenido por Estados Unidos. Imagen que presentan en redes como si fuera la detención de Maduro VerificaRTVE A través de una búsqueda inversa, comprobamos que la foto se comparte primero en perfiles de Instagram, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase en Truth Social que Maduro había sido capturado junto a su esposa. Ningún medio de comunicación, agencia de noticias ni las autoridades han difundido la instantánea. La imagen ya circulaba en redes sociales (1 y 2) mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguraba que no conocía el paradero de Maduro y solicitaba una prueba de vida. Además, según ha informado la televisión estadounidense CBS, la detención la han llevado a cabo efectivos de Delta Force, mientras que en la imagen de redes aparecen agentes de la DEA. Resultados de herramientas de detección de IA sobre la foto VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos analizado la foto con varias herramientas de detección de inteligencia artificial y no obtenemos resultados concluyentes. Dos de ellas (SightEngine y Hive), señalan que se trata de una imagen generada con IA con más de un 90% de fiabilidad en su predicción. Sin embargo, otras aplicaciones como Decopy.ai o la del proyecto IVERES indican que la imagen es real. Además, esta no es la única foto que se difunde en redes presentándola como si fuera "la primera imagen de la detención de Maduro". Han circulado, al menos, otras dos instantáneas, ninguna de ellas ha sido publicado por fuentes oficiales y no hay pruebas de que sean reales (1 y 2).

No es Caracas, sino Israel en junio de 2025 Se ha difundido en redes sociales un vídeo de 10 segundos grabado de noche, desde la terraza de un piso, en el que se observan al menos dos proyectiles impactando sobre los edificios de una ciudad como si fuera este 3 de enero en Fuerte Tiuna, al sur de Caracas, la capital de Venezuela. "Helicópteros arrollados, disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna", asegura un mensaje en español en X, que sitúa la escena en uno de los centros militares venezolanos atacados por Estados Unidos. Es falso. Imagen del mensaje que difunde la falsa idea de que el vídeo se registra en Venezuela VerificaRTVE No es Venezuela, sino Israel en 2025. Una búsqueda inversa de las imágenes muestra el mismo vídeo difundido el 15 de junio de 2025 por el periódico israelí Maariv, en una noticia sobre un ataque de Irán a Israel durante los enfrentamientos entre ambos países el año pasado, que te contamos en RTVE Noticias. Encontramos la misma grabación difundida en Instagram el mismo día, 15 de junio, junto a mensajes que sitúan el ataque en la ciudad israelí de Tel Aviv.

No es un ataque en el Caribe, es una base aérea israelí En X difunden un vídeo, de noche y de 8 segundos, grabado desde la terraza de un piso, que muestra proyectiles impactando sobre el horizonte de una ciudad. El mensaje que lo adjunta lo presenta como "instalaciones militares e infraestructuras específicas en el puerto de Caracas y en la isla de Margarita, en el Caribe". Es falso. Mensaje que difunde como si fuera el Caribe un vídeo grabado en Israel VerificaRTVE No es un vídeo de Venezuela, sino de Israel en 2024. La búsqueda inversa de las imágenes muestra la grabación publicada por el periódico israelí Maariv en una información sobre un ataque iraní a Israel el 10 de enero de 2024 (tercer vídeo de la noticia). El medio The Palestine Chronicle difundió también la misma grabación en su cuenta oficial en X y aseguró que mostraba "decenas de cohetes iraníes" impactando en la base aérea israelí de Nevatim, situada al este de Beerseba, en el sur de Israel. En RTVE Noticias te explicamos que se trataba de un ataque iraní a Israel con misiles balísticos tras la invasión del Líbano y el asesinato del líder de Hizbulá.

No es un vídeo actual de Venezuela, es Israel en 2025 Otro mensaje difundido este 3 de enero en X asegura: "Continúan los bombardeos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. ¡Venezuela será Libre!". La publicación comparte un vídeo de 42 segundos de una ciudad de noche sobre la que caen proyectiles. Otros mensajes en esta misma red social adjuntan esta misma escena situándola en Caracas. Es falso. Mensaje que difunde un vídeo de Israel como si fuera Caracas VerificaRTVE No es Venezuela, sino Israel en 2025. Una búsqueda inversa de las imágenes remite a un vídeo de las Fuerzas de Defensa de Israel compartido en su cuenta oficial en X el 13 de junio de ese año. Aseguraban que eran "imágenes sin editar" de un ataque de Irán a Israel con varios misiles balísticos. En RTVE Noticias te contamos la respuesta que dio entonces Irán a Israel con cuatro oleadas de ataques que alcanzaron Tel Aviv, en el contexto del enfrentamiento entre ambos países.