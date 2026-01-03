Bulos y desinformación sobre el ataque de EE.UU. sobre Venezuela
Estados Unidos ha lanzado en la madrugada de este sábado un ataque a gran escala contra Venezuela y ha anunciado que ha capturado a su presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El episodio deja imágenes de las consecuencias de los bombardeos en Caracas, pero en redes sociales también han circulado contenidos falsos y desinformación que añaden confusión a la situación que atraviesa el país. En VerificaRTVE desmontamos bulos sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela.
Lo que sabemos de la foto de la detención de Maduro
Circula en redes sociales una imagen que presentan como si fuera la detención de Nicolás Maduro por parte Estados Unidos. La foto muestra al presidente de Venezuela aparentemente esposado acompañado de dos hombres uniformados con la bandera de EE.UU. y un parche de la DEA, la Administración para el Control de Drogas estadounidense. Los mensajes que difunden la instantánea aseguran que es la primera imagen de Maduro siendo detenido por Estados Unidos.
A través de una búsqueda inversa, comprobamos que la foto se comparte primero en perfiles de Instagram, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase en Truth Social que Maduro había sido capturado junto a su esposa. Ningún medio de comunicación, agencia de noticias ni las autoridades han difundido la instantánea. La imagen ya circulaba en redes sociales (1 y 2) mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguraba que no conocía el paradero de Maduro y solicitaba una prueba de vida. Además, según ha informado la televisión estadounidense CBS, la detención la han llevado a cabo efectivos de Delta Force, mientras que en la imagen de redes aparecen agentes de la DEA.
En VerificaRTVE hemos analizado la foto con varias herramientas de detección de inteligencia artificial y no obtenemos resultados concluyentes. Dos de ellas (SightEngine y Hive), señalan que se trata de una imagen generada con IA con más de un 90% de fiabilidad en su predicción. Sin embargo, otras aplicaciones como Decopy.ai o la del proyecto IVERES indican que la imagen es real. Además, esta no es la única foto que se difunde en redes presentándola como si fuera "la primera imagen de la detención de Maduro". Han circulado, al menos, otras dos instantáneas, ninguna de ellas ha sido publicado por fuentes oficiales y no hay pruebas de que sean reales (1 y 2).
No es Caracas, sino Israel en junio de 2025
Se ha difundido en redes sociales un vídeo de 10 segundos grabado de noche, desde la terraza de un piso, en el que se observan al menos dos proyectiles impactando sobre los edificios de una ciudad como si fuera este 3 de enero en Fuerte Tiuna, al sur de Caracas, la capital de Venezuela. "Helicópteros arrollados, disparan misiles directos sobre Fuerte Tiuna", asegura un mensaje en español en X, que sitúa la escena en uno de los centros militares venezolanos atacados por Estados Unidos. Es falso.
No es Venezuela, sino Israel en 2025. Una búsqueda inversa de las imágenes muestra el mismo vídeo difundido el 15 de junio de 2025 por el periódico israelí Maariv, en una noticia sobre un ataque de Irán a Israel durante los enfrentamientos entre ambos países el año pasado, que te contamos en RTVE Noticias. Encontramos la misma grabación difundida en Instagram el mismo día, 15 de junio, junto a mensajes que sitúan el ataque en la ciudad israelí de Tel Aviv.
No es un ataque en el Caribe, es una base aérea israelí
En X difunden un vídeo, de noche y de 8 segundos, grabado desde la terraza de un piso, que muestra proyectiles impactando sobre el horizonte de una ciudad. El mensaje que lo adjunta lo presenta como "instalaciones militares e infraestructuras específicas en el puerto de Caracas y en la isla de Margarita, en el Caribe". Es falso.
No es un vídeo de Venezuela, sino de Israel en 2024. La búsqueda inversa de las imágenes muestra la grabación publicada por el periódico israelí Maariv en una información sobre un ataque iraní a Israel el 10 de enero de 2024 (tercer vídeo de la noticia). El medio The Palestine Chronicle difundió también la misma grabación en su cuenta oficial en X y aseguró que mostraba "decenas de cohetes iraníes" impactando en la base aérea israelí de Nevatim, situada al este de Beerseba, en el sur de Israel. En RTVE Noticias te explicamos que se trataba de un ataque iraní a Israel con misiles balísticos tras la invasión del Líbano y el asesinato del líder de Hizbulá.
No es un vídeo actual de Venezuela, es Israel en 2025
Otro mensaje difundido este 3 de enero en X asegura: "Continúan los bombardeos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. ¡Venezuela será Libre!". La publicación comparte un vídeo de 42 segundos de una ciudad de noche sobre la que caen proyectiles. Otros mensajes en esta misma red social adjuntan esta misma escena situándola en Caracas. Es falso.
No es Venezuela, sino Israel en 2025. Una búsqueda inversa de las imágenes remite a un vídeo de las Fuerzas de Defensa de Israel compartido en su cuenta oficial en X el 13 de junio de ese año. Aseguraban que eran "imágenes sin editar" de un ataque de Irán a Israel con varios misiles balísticos. En RTVE Noticias te contamos la respuesta que dio entonces Irán a Israel con cuatro oleadas de ataques que alcanzaron Tel Aviv, en el contexto del enfrentamiento entre ambos países.
Este vídeo contiene imágenes antiguas
Otro vídeo de 2:38 minutos de duración encadena ocho secuencias de diferentes ataques con proyectiles en varios escenarios nocturnos. "Venezuela libre", afirma un mensaje en X que difunde la grabación el 3 de enero. Es falso.
Este vídeo contiene imágenes antiguas y no guarda relación con el ataque de Estados Unidos a Venezuela de este sábado 3 de enero. El 14 de junio del año pasado, la cuenta de un perfil en Facebook que se presenta como creador digital difundió un vídeo de 20 segundos que muestra la segunda parte del vídeo difundido como si fuera Venezuela, en concreto, entre el minuto 00:07 y el 00:27. La publicación lo presenta como "tres misiles balísticos iraníes traspasando la defensa aérea israelí”. Encontramos esta misma escena compartida en otras cuentas de Facebook ese mismo día. Puedes ver también la cuarta parte del vídeo que transcurre entre el 00:34 y 00:55 en esta grabación difundida en Facebook ese mismo 14 de junio que lo situaba en Tel Aviv, como un bombardeo iraní.
Lo mismo ocurre con el siguiente tramo del vídeo, hasta el minuto 1:17, difundido el 2 de octubre de 2024 en YouTube y otras redes sociales. Y también la última parte del montaje, la que va del minuto 2:03 al final, que circula desde hace seis meses por distintos perfiles en redes sociales como este, que hablaban de un bombardeo de Irán sobre Tel Aviv y Haifa.
